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    E-büyü sahtekarlığı... 'Etkili olması için cinsel şov yap'

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 15:22

    Son günlerde iyice yaygınlaşan ‘büyü’ vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki daha teknolojik. Whatsapp üzerinden büyü gönderdiğini iddia eden bir kişi, evliliği kötü gidenlere muska yazıp büyü yaptığını iddia etti. Büyünün daha etkili olması için de kendisine "cinsel şov" yapılmasını istedi.

    Facebook adresi üzerinden kadınları kandırıp para alan ve cinsel ilişki tekliflerinde bulunan bir kişi hakkında yüzlerce şikayet yağdı. Şikayet üzerine yakalanan kişi Facebook’tan kendisine ulaşan kadınlara ‘kötü evliliğin düzelmesi için büyü yaptığını’ vaadederek, yazdığını iddia ettiği büyüleri ve muskaları da Whatsapp mesajlarıyla iletti.

    Kendisinden 3 bin TL aldığını söyleyen bir ev kadını, A Haber muhabirine yaptığı açıklamada,evliliği için büyü ve muska istediğini, karşılığında para yatırdığını anlatarak, sahtekarın büyünün daha etkili olabilmesi kendisine internet üzerinden ‘cinsel bir şov’ yapması gerektiğini yazdığını aktardı.

    Bu şovu yapıp kendisini tatmin edenlere en etkili metodları da kargo ile göndereceğini söyleyen sahtekarla ilgili kadın şikayette bulundu.

     

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    Etiketler: e-büyü , sahtekar , cin
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