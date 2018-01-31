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    E-5’te trafiği kilitleyen kaza:1 yaralı

    İHA
    31.01.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    E-5 Sefaköy Beşyol mevkiinde otomobil, önce metrobüs bariyerlerine ardından da bir başka araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, E-5’te trafik durma noktasına geldi.

    Kaza, E-5 Beşyol Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 7439 plakalı sürücü aracının hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaybetti. Aracı ilk önce metrobüs bariyerlerine çarpan sürücü daha sonra 34 SJ 3388 plakalı araca çarparak durdu. Aracın içinde yaralanan sürücü, olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi.

    Yol ise yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Ekipler tarafından yolda kumlama çalışması yapılırken bir yandan ise kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

    Akşam iş çıkış saatine yakın meydana gelen kaza nedeniyle E-5’te uzun araç trafiği oluştu.

    Etiketler: KAZA , e-5 , metrobüs durağı , son dakika
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