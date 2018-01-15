E-5’te korku dolu anlar: Sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı

E-5 (O-1) Otoyolu Edirnekapı mevkiinde akan trafikte bir yandan yürüyen bir yandan da otomobillere vurmaya çalışan genç, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerin yaşadığı korku dolu anlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Otoyolun Edirnekapı Mevkii Edirne İstikametinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişinin sırtında çuvalla hızla giden araçların arasına dalması sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte bulunan sürücüler, genci görünce son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Yol üzerinde yalpalayarak yürüyen gencin araçlara vurarmaya çalışması kazaya davetiye çıkardı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yolda bir süre yürümeye devam eden genci alarak yoldan uzaklaştırdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde şahıs hızla otoyolda geçen araçlara saldırıyor. Araç sürücüleri ise manevra yaparak şahsa çarpmamaya çalışıyor.