E-5 Karayoluâ€™nda patates yÃ¼klÃ¼ kamyon devrildi: 2 yaralÄ±

Kaza, Cevizli Mevkinde saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. iddiaya gÃ¶re, KadÄ±kÃ¶y istikametinde ilerleyen Serdar Alpaslan yÃ¶netimindeki 03 FR 630 plakalÄ± patates yÃ¼klÃ¼ kamyon, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ã¿devrildi. Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Serdar Alpaslan ve yanÄ±ndaki oÄŸlu ErdoÄŸan Alpaslan kupada sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu Polis, Ä°tfaiye ve SaÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan iki kiÅŸiyi kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri baba Serdar ve OÄŸlu ErdoÄŸanâ€™a ilk mÃ¼dahaleyi olay yerinde yaptÄ±k sonra Kartal DR. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi kaldÄ±rdÄ±.Ä°tfaiye ve polis ekipleri Ã§evrede yola savrulan patatesler nedeniyle baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in D-100 Karayolunu bir sÃ¼re Ã§ift taraflÄ± trafiÄŸe kapatÄ±rken trafik yan yoldan saÄŸlandÄ±. Kamyondan yola savrulan patatesler Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Yol ve BakÄ±m ekipleri tarafÄ±ndan temizlendi.

Devrilen kamyon ise yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lldÄ±. Bir sÃ¼re tek ÅŸeritten ilerleryen trafik kaza yapan kamyonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra normale dÃ¶ndÃ¼.





VATANDAÅžLAR YARDIM ETTÄ°

KazayÄ± gÃ¶rerek yaralÄ±ya yardÄ±m eden bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Ben olay yerine bir, iki dakika sonra geldim. Patates yÃ¼klÃ¼ kamyon devrilmiÅŸ, vatandaÅŸlar araÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri olay yerine gelerek yaralÄ±larÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek yolu trafiÄŸe kapattÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saattir bekliyoruz. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor" dedi.