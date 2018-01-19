Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>‘Düzgün şeyler yapınca insanlar geliyor’

    ‘Düzgün şeyler yapınca insanlar geliyor’

    ERKAN AKTUĞ erkan.aktug@hurriyet.com.tr
    19.01.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Önemli çağdaş sanat sergilerinden film gösterimlerine, konferanslardan dans ve çocuk atölyelerine her yıl 1000’in üzerinde etkinlik düzenleyen Akbank Sanat’ın 25’inci yılını genel müdürü Derya Bigalı’yla konuştuk.

    Derya Bigalı

    Akbank Sanat’ın açıldığı zamanları hatırlıyor musunuz?
    Açıldığı dönemde ben Almanya’daydım. 1996’da Türkiye’ye döndüm, Akbank’a girdim. 1993’te açılmıştı Akbank Sanat. Benim 3 yıl sonrasında takip etme fırsatım oldu.

    Neler hatırlıyorsunuz o yıllardan? Akbank Sanat gibi kültür merkezleri pek yoktu.
    Sanırım o zamanlar Türkiye’de ilk kültür-sanat merkeziydi. Akbank’ın tabii kültür-sanata desteğinin 50 yıla yakın bir tarihi var. Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun 45. yılındayız. Ondan önce de Akbank’ın sanat alanına birçok desteği oldu. Daha sonra o dönemde genel müdür olan Sayın Hamit Belli’nin girişimleriyle İstanbul’da bir merkez kurulma ve bu merkezin içinde bütün etkinlikleri toplama kararı alındı, o zamanki adıyla ‘Aksanat’ hizmete girdi. Bugünkü kadar aktif, canlı performansların olduğu, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir merkez olarak başlamıyor. Öncelikle film gösterimleri ve sergilerle daha kısıtlı başlıyor. Fakat 2001 yılında Akbank Sanat binası renove edilince farklı disiplinlere yöneldik ve etkinliklerin sayısı gün geçtikçe arttı. Akbank Kısa Film Festivali 14 yıldır yapılıyor. Dans atölyemiz var, dansçılar orada projeler geliştiriyor. Konferanslar, film gösterimleri, çocuk, çağdaş sanat ve baskı atölyeleri... Özellikle atölyelere çok önem veriyoruz. Gerçekten çok farklı alanlarda etkinliğimiz var, başka bir örneği yok diye düşünüyorum.

    Akbank Sanat’ın 25 yılına dönüp baktığınızda nasıl bir algı oluşuyor sizde?
    Akbank Sanat benim çocuğum gibi. Sonuçta Beyoğlu’nda, İstanbul’un merkezinde böyle bir sanat merkezinin bu kadar yoğun etkinliklerle izleyicilerle buluşması çok güzel ve sadece belli bir alanda olmaması çok önemli. ‘Günümüz Sanatçıları Sergisi’ni düşünün, okuldan yeni mezun gençler kendilerini gösterme imkanı buluyor. Genç yetenekler konserler veriyor, dans atölyelerine geliyor...

    Önceleri Akbank Prodüksiyon Tiyatrosu vardı, Akbank Oda Orkestrası vardı. Peki 2003’ten itibaren çağdaş sanata ağırlık verme kararı nasıl alındı?
    Çok karışık bir algı vardı ve çağdaş bankacılık anlayışı kapsamında çağdaş sanata yönelme kararı alındı, bu alanda da sanırım yine Türkiye’de ilklerden biri. O dönem için çok cesur sergiler yapılmıştı, hâlâ da yapılıyor. Contemporary İstanbul’un ana sponsoruyuz. Keza Sabancı Müzesi’ndeki çağdaş sanat sergilerine sponsor oluyoruz. Bugün Türkiye’de çağdaş sanat önemli rol oynuyor. Bir ölçüde öncü olduğumuzu söyleyebilirim. Akbank Caz Festivali’ni de çok büyüttük. Sadece İstanbul’da değil Anadolu’da da 8-9 şehirde ‘Kampüste Caz’ konserleri gerçekleştiriliyor. Çocuk tiyatrosu yine birçok şehre gidiyor. Akbank Kısa Film Festivali, buradaki gösterimlerinden sonra ödül alan filmlerle Türkiye’de 40’ın üzerinde üniversiteye gidiyor.

    Bitmeyen kaldırım yenileme çalışmaları, kentsel dönüşüm gibi nedenlerle İstiklal Caddesi’nin eski kalabalığı yok. Bu durum sizi nasıl etkiledi?
    Geçen sene etkilendik, doğru. Terör olayları, patlayan bombalar tüm kurumları etkiledi. Ama bu sezon itibariyle çok iyi. Beyoğlu’ndaki yol da yapıldı biliyorsunuz. Güzel bir yolumuz oldu. Ve biz etkinliklerimize ilgiden bunu fark ediyoruz. Mesela geçen günkü konferansımıza 500 kişi geldi. Bütün konferanslarımız, konserlerimiz dolu. Eskisinden daha da çok ilgi var. Demek ki düzgün şeyler yapınca insanlar geliyor. Ayrıca ben Beyoğlu’nun Türkiye’nin kalbi olduğunu ve hiçbir şekilde bitmeyeceğini düşünenlerdenim. Hiçbir sanat kurumu da buradan hiç çıkmıyor. Yeni müzeler, mekânlar açılıyor. AKM de açılacak.

    ‘Düzgün şeyler yapınca insanlar geliyor’

    SANATIN VE KADININ SINIRLARINI SORGULAYAN SERGİ
    Akbank Sanat, 25’inci yıl etkinliklerini ünlü İngiliz sanatçı Susie MacMurray’nin ‘Garip Meyve’ (Strange Fruit) başlıklı sergisiyle başlattı. Sanatın gerçeğiyle kadının ve içinde yer aldığı metafiziğin sınırlarını sorgulayan serginin küratörlüğünü üstlenen Hasan Bülent Kahraman, “En eski söylencelerden bugüne kadın, daima mitolojik ve ideolojik bir varlık. Bir varlık ve kavram olarak bilincimiz, bedenimiz ve bilinçdışımızdır kadın. Kendisinden öte bir gerçekliktir. Ama kurucu işlevine rağmen kadın ‘garip’ kalmıştır, ‘tuhaf’ sayılmıştır, hâlâ dışarılıklıdır. Susie MacMurray, ‘Garip Meyve’de içerideyken dışarıda, tanıdıkken yabancı olana yöneliyor. Yeniden kuruyor mitolojik alanı. Bunu yaparken mitolojik olana ideolojik eleştirisini yöneltiyor” diye konuşuyor.

    2 milyon: 45’inci yılını kutlayan Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun bugüne kadar ulaştığı yaklaşık seyirci sayısı.
    1000: Akbank Sanat’ta her yıl 1000’in üzerinde etkinlik gerçekleştiriliyor.
    150: 25 yılda açılan yaklaşık sergi sayısı.
    65: ‘Kampüste Caz’ konserlerinin düzenlendiği üniversite sayısı.
    300 bin: 27 yılı geride bırakan Akbank Caz Festivali’nde kesilen bilet sayısı.
    4500: Akbank Caz’ın 27 yılda ağırladığı sanatçı sayısı; yarıdan fazlası yabancı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri