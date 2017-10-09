Düzenli jinekolojik kontrol hayat kurtarır!

Rahim ağzı kanserinden, cinsel yolla bulaşan hastalıklara, adet düzensizliğinden, kısırlığa kadar pek çok rahatsızlık düzenli jinekolojik muayene ile erken dönemde tanınarak ilerlemeden tedavi edilebiliyor.

Düzensiz adet kanaması, adet kanamasının aşırı olması, cinsel ilişki sırasında kanama, kötü kokulu akıntı, karında şişkinlik ve ele gelen sertlik ihmal edilmeyecek belirtilerdir. Bu gibi belirtileri olanların da vakit kaybetmeden doktora başvurmalarının önemi büyüktür.

Özellikle menopoz döneminde yumurtalıklarla ilgili problemler erken evrede belirti vermeyebilir. Düzenli jinekolojik muayene, kanserden korunma ve erken tanıda büyük önem taşıyor. Yılda bir kez smear testi ve jinekolojik kontrol muayenesi, jinekolojik kanserlerden koruyup, erken tanı avantajı sağlıyor. Düzenli kontroller ile rahim ağzında sinsi bir enfeksiyon ya da ileride kansere dönüşebilecek öncü bir lezyon saptanabiliyor. 18 yaşına gelmiş her kadının periyodik olarak jinekolojik kontrol yaptırması öneriliyor. Özellikle 30-65 yaş arasında kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşıyor. İdeal olarak, yılda bir yaptırılması önerilen periyodik kontroller kanser taramasının yanı sıra üreme sağlığı danışmanlığı açısından da fayda sağlıyor. Evlilik öncesi, hamilelik öncesi, menopoz, ergen sağlığı, aile planlaması danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar danışmanlığı, beslenme görüşmeleri kadınların hayat kalitesine olumlu katkılarda bulunuyor.

Sigara içen, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan, cinsel partner sayısı fazla olan, düzensiz adet gören, metabolik sendromu bulunan (diyabet, tansiyon yüksekliği) kadınlarda kontrollerin önemi bir kat daha artıyor.

KADINLAR İÇİN ÖNLEYİCİ TIBBİ HİZMETLER

20-30 Yaş Arası Her yıl PapSmear testi yaptırarak

31- 65 Yaş Arası Her 3 yılda bir PapSmear testi yaptırarak rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz.

20-40 Yaş Arası Her üç yılda bir klinik meme muayenesi

40 Yaş ve Üzeri Her yıl, mamografi ve meme muayenesi yaptırarak meme kanserinden korunabilirsiniz.





Yılda Bir Kez Yaptırılacak Smear Testi

Rahim ağzı kanseri oluşmadan kanser öncesi bulguların fark edilmesini ve tedavi edilmesini mümkün kılıyor. Kontrol ultrasonu ise rahim duvarında yer alan tümörlerin, rahim içi tabakasında kalınlaşmalar ve yumurtalıklarda kikistik ve solid tümörlerin erken teşhis edilmesine olanak sağlıyor.

Klinik Meme Muayenesi ve Mamografi

Aşağıdaki bulgular varsa erkenden muayene olunuz;

Ağrı

Kitle oluşumu

Kendiliğinden meme başı akıntısı

Meme derisinde ya da meme başında çekilme,

Meme derisinde şişlik, kızarıklık ve yara

Kolda şişlik

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