ÇocuÄŸu geliÅŸim çaÄŸÄ±na gelen her anne baba, onun geleceÄŸini garanti altÄ±na alabilmenin tek yolunun iyi bir akademik eÄŸitimden geçtiÄŸini bilir. Bu yüzden, çocuklarÄ± için okul seçerken hayatlarÄ±nÄ±n en kritik kararlarÄ±ndan birini aldÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±ndalardÄ±r. Çünkü her anne baba bir yandan çocuklarÄ±nÄ±n en az bir yabancÄ± lisanÄ± anadili gibi konuÅŸmasÄ±nÄ±, iyi bir akademik eÄŸitim almasÄ±nÄ±, diÄŸer yandan sonu gelmeyen sÄ±nav sistemi içinde çocukluÄŸunu ve gençliÄŸini yaÅŸamaktan mahrum kalmamasÄ±nÄ±, doÄŸaya ve insana saygÄ±lÄ±, özgüven sahibi bir birey olmasÄ±nÄ±, kendini doÄŸru ifade edebilmesini ve potansiyelini açÄ±ÄŸa çÄ±karacak bir eÄŸitim sisteminin içinden geçmesini hayal eder. Buradan hareketle, size etkinliÄŸi tüm dünyada kabul görmüÅŸ, uluslararasÄ± bir eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ±na sahip ülkeler içinde eÄŸitimde dünyada onuncu, Ä°ngilizce konuÅŸulan ülkeler arasÄ±nda ise birinci sÄ±rada olan Kanada EÄŸitim Sistemiâ€™nden ve bu sistemin öÄŸrencilere sunduÄŸu olanaklarÄ±n birkaç temel noktasÄ±ndan bahsedeceÄŸiz.