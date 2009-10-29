Ã‡Ã¼nkÃ¼ SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼cadelesi varâ€¦
Wolfsburg ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanÄ±rsa muhtemelen 2 veya 3 olarak kalifiye olacakâ€¦
Hani denir ya, TÃ¼rk Futbolu iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§!Â
Belki Ä°ngiltere, Ä°spanya, Ä°talya veya Almanyaâ€™da olsa aynÄ± Ã¶nemi taÅŸÄ±maz bu karÅŸÄ±laÅŸmaâ€¦
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Fatih Kaya yazÄ±yor
Ama bizim iÃ§in Ã¶nemliâ€¦
Kendimizi en tepede gÃ¶rmekten 2010 DÃ¼nya KupasÄ±na gidemedikâ€¦
Åžimdi aynÄ± egolar ile mÃ¼cadele ediyoruzâ€¦
OrasÄ± Ä°ngiltereâ€¦Â
Onlar kadar profesyonel bakabiliyor muyuz?
HayÄ±r!
Neyse, devam edelimâ€¦
AnkaragÃ¼cÃ¼ de Pazar gÃ¼nÃ¼ Lig, Ã‡arÅŸamba TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§Ä± oynadÄ±â€¦
OnlarÄ±n Cuma gÃ¼nÃ¼ oynamasÄ± zorâ€¦
GerÃ§ekten olmaz. YapÄ±lamazâ€¦
TFF doÄŸru bir karar aldÄ±â€¦
YalnÄ±z TFF haklÄ± gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen iÅŸte suyun rengi orada bulanmÄ±yorâ€¦
Bu maÃ§larÄ±n ne zaman oynanacaÄŸÄ± nasÄ±l Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bellidirâ€¦
Ne kadar iÅŸlerini ciddiye alÄ±yor bu insanlar ondan ÅŸÃ¼phem varâ€¦
ZamanÄ±nda Ã§oÄŸu kez organizasyon yapÄ±lÄ±rken Ã¶nem arz eden maÃ§lar iÃ§in takÄ±mlar ile fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±lÄ±yorduâ€¦
Ondan daha Ã¶nemlisi bir futbol adamÄ± gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nen herkes aynÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¼retebilirâ€¦
Nedendir bilinmez, sezon Ã¶ncesinden bu tarafa sÃ¼rekli BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n istekleri gÃ¶z ardÄ± edildiâ€¦
SÃ¼per Kupa mÃ¼cadelesi ile baÅŸlayan Ã§ifte standart uygulamalar halen devam ediyorâ€¦
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Siyah-beyazlÄ± camianÄ±n Lig Tv kadar bile fikstÃ¼r dÃ¼zenlemesinde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yokâ€¦
Ã‡ok vahim bir durumâ€¦
Diyelim ki BeÅŸiktaÅŸ, gruplardan Ã§Ä±ktÄ±â€¦
Destek olmak yerine, sÃ¼rekli kÃ¶stek olan TFF ne yÃ¼zle BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n baÅŸarÄ±larÄ±ndan pay sahibi olacak?
Ä°leriyi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek ayarlanmasÄ± gereken fikstÃ¼rden rahatsÄ±zlÄ±k duyuluyor ise o zaman bu Ã§arkÄ±n adaletine nasÄ±l gÃ¼ven olacak?
DevamÄ±nda akla gelen soru, ya bu iÅŸi beceremiyorsunuz ya da takÄ±mÄ±na gÃ¶re muamele yapÄ±yorsunuz?
Hangisi?
Buyurun ikna edin!
Aman ha(!) sakÄ±n Ä°ngiltere demeyinâ€¦
Komik oluyor artÄ±kâ€¦
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Cumartesiâ€¦
Zor da olabilir kolay daâ€¦
Ankara(!)gÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n geniÅŸ ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadrosu varâ€¦
Fakat, anahtar BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n elindeâ€¦
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BeÅŸiktaÅŸ iÃ§eride sÃ¼rekli zorlanan bir grafik Ã§iziyorâ€¦
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, gol yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±dan kaynaklanan bir problem sÃ¶z konusuâ€¦
Uzun yÄ±llardÄ±r BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Nobre ve Bobo, kabul etmek gerekir ki kolay gol atmak konusunda beceriksizâ€¦
Nihatâ€™Ä±n da bu ayaklara uyum saÄŸlamasÄ± iyice sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± arttÄ±rÄ±yorâ€¦
Zor dememin altÄ±ndaki sebep de budurâ€¦
Yoksa en kÃ¶tÃ¼ maÃ§Ä±nda bile siyah beyazlÄ±lar pozisyon Ã¼retiyorâ€¦
Toparlanma sÃ¼reci iÃ§erisindeki kara kartal eÄŸer gol yollarÄ±nda cÃ¶mert davranmazsa farkÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§arâ€¦
Ã–zellikle bÃ¼yÃ¼k Ã¼mitler beslenen Nihatâ€™Ä±n artÄ±k kendine gelmesi gerekiyorâ€¦
Tam tersi olursa yine sÃ¼rpriz olmayacaÄŸÄ± ÅŸekilde kartal zorlanmaya devam ederâ€¦
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