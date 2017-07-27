 Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum

Dağınık bir ev
Düzen seven insanların evi doğal olarak her daim düzenli olur. Dediğimiz gibi illa çok temiz, bal dök yala bir titizlik içerisinde olmaları gerekmez. Ancak düzenli insanların evinde yerinde olmayan en küçük bir eşya dahi göremezsiniz. Bu kişiler hayatlarına ancak böyle devam edebilirler. Karışıklık ve karmaşa onların moralini bozar, içini sıkar ve hatta atak geçirmelerine bile neden olabilir. Bu nedenle eğer düzen hastası bir arkadaşınız varsa evine gittiğinizde her şeyi bulduğunuz yere bırakmaya özen gösterin.
Yamuk duran tablolar
Bu tam olarak simetri hastalığı değildir. Bir düzen hastası simetri hastaları kadar takık değildir yamuk duran tablolara. Ancak tabii ki onların düzgün durmasını ister. Hatta çoğu zaman nasıl olur da başkalarının yamuk tabloları önemsemeden yaşadıklarına hayretle merak eder.
Düzensiz çalışma masası
Düzenli insanların düzenli evleri olduğu gibi düzenli bir çalışma masaları da olur. Bu çalışma masasında her daim neyin nerede durduğu ve ihtiyaç olunduğunda nereden alınacağı bellidir. Düzen seven insan kafasını kaldırmadan bile eşyasının yerini bulur ve kullandıktan sonra aynı yerine koyar. Bu gibi insanlar dağınık bir masada kesinlikle çalışamazlar ve yaptıkları işe konsantre olamazlar. Öncelikle masayı düzeltmeli, her şeyi düzene koymalı ve ondan sonra çalışmaya başlamalıdırlar.
Alttan çekilmiş tişörtler
Düzen seven bir insan kalbine indirmek, gününü mahfetmek, canını sıkmak istiyorsanız itina ile katladığı kıyafetlerinden en alttakini hiç umursamadan çekin ve öylece bırakın. Emin olun kalbini çok kırarsınız. Çünkü o o kıyafetlerin kat yerlerinin her birinin kat yeri üstündekinin tam hizasına gelecek şekilde itinayla dizmiştir onları. Orada bir matematik, bir mimari vardır.
Meydan muharebesi masalar
Düzenli insanların kurduğu masalar kendini hemen belli eder. Tam simetrik şekilde dizilmiş tabaklar, çatallar, bardaklar adeta bir sanat serine dönüşür. Ancak yenen yemek ve koyulaşan sohbet masayı bir süre sonra tanınmaz bir hale getirir. Düzenli kişinin içi sıkışır ve can havliyle o sofrada bile bir düzen oturtmak için gayret gösterir. Hayat ona gerçekten zordur.
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