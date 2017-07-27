Hürriyet>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum

Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum

Düzen seven bir insan için hayat sanıldığından çok daha zordur. Her şeyin bir düzende olmasını ve ahenk içinde akmasını isterler. Ve karşılarında aksi bir durum olduğunda ne yapacaklarını bilemez, olması gerekenden daha fazla stres olurlar. Bu onların çok temiz ya da titiz olduğu anlamına gelmez. Her şey temiz olmak zorunda değildir ancak belli bir düzende olsa hiç fena olmaz.

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 10:34:00

Dağınık bir ev

Düzen seven insanların evi doğal olarak her daim düzenli olur. Dediğimiz gibi illa çok temiz, bal dök yala bir titizlik içerisinde olmaları gerekmez. Ancak düzenli insanların evinde yerinde olmayan en küçük bir eşya dahi göremezsiniz. Bu kişiler hayatlarına ancak böyle devam edebilirler. Karışıklık ve karmaşa onların moralini bozar, içini sıkar ve hatta atak geçirmelerine bile neden olabilir. Bu nedenle eğer düzen hastası bir arkadaşınız varsa evine gittiğinizde her şeyi bulduğunuz yere bırakmaya özen gösterin.

 Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum

Yamuk duran tablolar

Bu tam olarak simetri hastalığı değildir. Bir düzen hastası simetri hastaları kadar takık değildir yamuk duran tablolara. Ancak tabii ki onların düzgün durmasını ister. Hatta çoğu zaman nasıl olur da başkalarının yamuk tabloları önemsemeden yaşadıklarına hayretle merak eder.

Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum
 

Düzensiz çalışma masası

Düzenli insanların düzenli evleri olduğu gibi düzenli bir çalışma masaları da olur. Bu çalışma masasında her daim neyin nerede durduğu ve ihtiyaç olunduğunda nereden alınacağı bellidir. Düzen seven insan kafasını kaldırmadan bile eşyasının yerini bulur ve kullandıktan sonra aynı yerine koyar. Bu gibi insanlar dağınık bir masada kesinlikle çalışamazlar ve yaptıkları işe konsantre olamazlar. Öncelikle masayı düzeltmeli, her şeyi düzene koymalı ve ondan sonra çalışmaya başlamalıdırlar.

Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum
 

Alttan çekilmiş tişörtler

Düzen seven bir insan kalbine indirmek, gününü mahfetmek, canını sıkmak istiyorsanız itina ile katladığı kıyafetlerinden en alttakini hiç umursamadan çekin ve öylece bırakın. Emin olun kalbini çok kırarsınız. Çünkü o o kıyafetlerin kat yerlerinin her birinin kat yeri üstündekinin tam hizasına gelecek şekilde itinayla dizmiştir onları. Orada bir matematik, bir mimari vardır.

 Düzenli bir insanın kalbini sıkan 5 durum

Meydan muharebesi masalar

Düzenli insanların kurduğu masalar kendini hemen belli eder. Tam simetrik şekilde dizilmiş tabaklar, çatallar, bardaklar adeta bir sanat serine dönüşür. Ancak yenen yemek ve koyulaşan sohbet masayı bir süre sonra tanınmaz bir hale getirir. Düzenli kişinin içi sıkışır ve can havliyle o sofrada bile bir düzen oturtmak için gayret gösterir. Hayat ona gerçekten zordur.

 

Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:13:38
Etiketler: düzen , düzenli hayat , Hayat
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri