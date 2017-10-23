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‘Düzenleyici’lere 4.7 milyarlık bütçe

Hürriyet Haber
23.10.2017 - 00:47 | Son Güncelleme:

DÜZENLEYİCİ ve denetleyici kurumlara 2018 yılı bütçesinden yaklaşık 4.7 milyar lira pay verilecek.

AA muhabirinin, 2018 yılı bütçe tasarısından derlediği bilgilere göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek ayrıldı. Söz konusu kurumlar arasında en çok payı 3 milyar 65 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak. Gelecek yıl bütçesinden Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 180 milyon lira, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 450 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 273 milyon 627 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 247 milyon 45 bin lira, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) 155 milyon lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 144 milyon lira, Rekabet Kurumuna 84 milyon 500 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 43 milyon 430 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 30 milyon 503 bin lira ödenek sağlanacak.

Etiketler: gazetehaberleri , kredi
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