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    Haberler >Gündem>Düzenek kurup kendisini annesine öldürtmüştü.. O anne yıkıldı.

    Düzenek kurup kendisini annesine öldürtmüştü.. O anne yıkıldı.

    İHA
    22.10.2017 - 19:56 | Son Güncelleme:

    Adana'da odasının kapısına kurduğu düzenekle annesine kendini öldürten genç toprağa verildi. Anne, "Bu acıyla nasıl yaşayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

    Olay dün Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde gelmişti. İddiaya göre İstanbul’da fizyoterapi eğitimi gören Emre Görür okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul’da yaşamaya başladı.

    İddialara göre sevgilisinin Kanada’ya eğitim için gitmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadı, Adana'ya ailesinin yanına dönüp tedavi gördü.

    Görür, odasına kurdu düzeneği kapının koluna bağladı. 

    Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne Hülya Güngör, oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastırdığı an tüfek sesi duydu.

    Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek Emre’nin başına isabet etti. 

    Yapılan otopsinin ardından Emre’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğlunu kaybeden baba Bilal ile anne Hülya’yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

    Acılı anne cenazede "Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım” diyerek gözyaşı döktü. Genç adamın yakınları da ağıtlar yaktı.

    Emre Güngör’ün cenazesi Buruk Mezarlığında toprağa verildi.

    Düzenek kurup kendisini annesine öldürtmüştü.. O anne yıkıldı.

    Etiketler: cenaze , düzenek
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