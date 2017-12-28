'Düzeltme de dilde sorun da yok'

BOŞ KONUŞMALAR

“Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek vatandaşlarımıza ‘Niye bu darbeye karşı çıktınız’ demektir. Darbecilerin yanında mı olacağız, yoksa darbeye karşı koyanların yanında mı olacağız? Bunu anlamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor.



Bu darbe ve darbeyle birlikte meydana gelen terör olaylarına karşı kamu görevlileri, polis, hâkim, savcı, jandarma, asker, vatansever askerler bunların darbecilere karşı koymak için yaptığı fiillerden dolayı sorumlu tutulmaması yönünde bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme Meclis’te görüşüldü. CHP de bu konuda Meclis’teydi ve kabul edildi. Ana muhalefet partisi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmedi. Önceki düzenlemede darbeye karşı koyan siviller için bir hüküm bulunmuyordu, yeni düzenlemeyle onlar da dahil edildi.



MESELE AÇIK VE NET

Bazı hukuki meseleler ortaya çıkıyor. Nedir onlar? ‘Devlet malına zarar verdi, mala cana zarar verdi.’ Kim zarar verdi kardeşim? Darbeye karşı koymak ayrı bir şey; ortada darbe yok, bir şey yok devlet malına zarar verirsen bu suç. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatını ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin. Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Dilinde filan da bir sorun yok. Düzenleme 667, 668’deki düzenlemede kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır. Darbe zamanı yapılmış bu düzenleme hiç konuşulmuyor. Ona yapılan küçük bir ilave, darbeye karşı koyan, darbecilerle mücadele eden sivillerin de korunmasını esas alan bir ilave yapılmıştır. O zaman gündem olmayan, sorun olmayan şey bugün neden gündeme taşınmıştır? Bunu anlamak mümkün değil.



ASGARİ ÜCRET YARIN

(Asgari ücret) Cuma günü Türkiye bilmiş olacak. Taraflar arasında karar veriliyor. Taraflar kim? İşçi-işveren. Bu işi tatlıya bağlayan taraf kim? Hükümet. Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak. Çalışanlarımızın hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleriyle karar vereceği bir iştir, hiçbir şekilde bir zorlama, bir yönlendirme söz konusu olmaz. Bu konuda bir özel gayret içerisinde olanlara da müsamaha göstermeyiz.”



GÖRÜŞMEDE KUDÜS VURGUSU

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile başkent Riyad’da bir araya geldi. Buluşmada, bölgedeki sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Kudüs’ün statüsüne verilen önemin vurgulandığı görüşmede, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulu’nda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Kral Selman da Suudi Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.



Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile de Kral Suud Kraliyet Konukevi’nde, 1.5 saat görüştü.