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    Düzce’de grev yapan işçilere gözaltı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    24 Ağustos 2017 - 20:33Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:42

    DÜZCE'de 25 gündür grevde olan 20 işçi, fabrikadan kamyon ve TIR'ların çıkışına engel oldukları gerekçesiyle zor kullanılarak gözaltına alındı.

    Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 20 zamdan memnun kalmayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 20 işçi, 25 gün önce grev yapmaya başladı. Grevin 25inci gününde işçiler, fabrika önünde toplanarak, fabrikaya TIR ve kamyon giriş çıkışına izin vermedi. Fabrika yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Fabrikaya gelen jandarma ekipleri işçileri fabrikanın kapısından ayrılmaları yönünde uyardı.

    Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ, işçilere Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 73/2 maddesine göre Grev gözcüleri iş yerinde giriş ve çıkışlara neden olamaz. Giren ve çıkan araçları kontrol amaçlı dahi durduramaz maddesi var. Bu madde gereği üstlerimden sizin buradan ayrılmanız yönünde talimat aldım. Aksi halde bana verilen gözaltı görevini yerine getireceğim dedi.

    Bunun üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik ve işçiler kamyonların çıkış yapacağı kapıdan ayrılmayınca, jandarma ekipleri işçileri gözaltına almaya çalıştı. Direnen bazı işçiler zorla gözaltına alındılar. Birleşik Metal-İş Sendikası İl Temsilcisi Telat Çelik de gözaltına alındı.

     

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    Etiketler: Birleşik Metal-İş , grev , gözaltı
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