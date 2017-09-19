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    Düzce Valiliği'nden kahvaltı açıklaması

    AA
    19.09.2017 - 18:44 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 18:44

    Düzce Valiliği, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı nedeniyle gaziler ve şehit yakınları için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kahvaltı programı düzenlendiği anımsatıldı.

    Düzce Valiliğinden kahvaltı açıklaması

    "Kahvaltı programında, habere konu olduğu gibi servis garsonlar tarafından sadece protokol üyelerine yapılmamıştır." denilen açıklamada, kahvaltı seçeneğinin çok olması ve her katılımcının istediğini alabilmesi, şehit ve gazi yakınlarının memnuniyetlerini artırabilmek için kahvaltının açık büfe olarak düşünüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "Her bir protokol üyesi, gazi ve şehit ailelerimizin masalarında aileler ile birlikte kahvaltı etmiştir. Engelli ve yaşlı olan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP personeli ve garsonlar tarafından bizzat servis yapılarak program icra edilmiştir. Haberde geçtiği gibi protokol üyelerine herhangi bir ayrıcalık yapılması söz konusu değildir. Kahvaltı programının amacı, göz bebeğimiz gazilerimiz ve şehitlerimizin emaneti şehit yakınlarımızla bir arada olup, onları dinlemek, onlarla hasbihal etmektir."

    Düzce Valiliğinden kahvaltı açıklaması

    Kahvaltıda tartışma yaratan görüntüKahvaltıda tartışma yaratan görüntü

    Etiketler: Düzce , Valilik , kahvaltı
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