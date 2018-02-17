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    Düz yolda arkadan çarptı: 2 ölü

    AA
    17.02.2018 - 22:31 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Muhammet Ö. idaresindeki 06 LVJ 06 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 68. kilometresinde aynı yönde seyreden Namık Kemal Kılıç (65) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Namık Kemal Kılıç idaresindeki otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarpıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kılıç ve aynı araçtaki Fadime Akın (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Otomobil içinde sıkışan Kılıç ve Akın'ın cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Muhammet Ö, gözaltına alındı.

    Etiketler: Afyonkarahisar , Trafik kazası , ölümlü trafik kazası , son dakika
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