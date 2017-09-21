Çocuklar Duymasın'da Vatan Şaşmaz'ın rolü ne olacak?

Çocuklar Duymasın’ın “Haluk”u, Tamer Karadağlı, 8 yıl sonra diziye hiç ara vermemiş gibi yeniden başladıklarını söyledi. Bunun arz ve talep meselesi olduğunu ifade eden Karadağlı, insanların aileyi benimsediğini kaydetti. Karadağlı, “Haluk” karakterini sevdiğini vurgulayarak, “İnsanlar o karakteri severek izliyor” dedi

Karadağlı, “Devam etme kararı aldık. Dizide küçük meseleler var. Havuç küçükken cep telefonu istiyordu, şimdi araba istiyor. Yorganın açık kalması, ince belli bardakta çay içmek gibi her evde olan meseleler var. Bazen maya tutuyor, bazen tutmuyor. Önemli olan insanların gönlüne dokunmaktır. Birol Güven, Türk insanını çok iyi gözlemlemiş. Ben de yazdığını doğru aktarmışım. Parayla satın alınabilecek bir şey değil. Onunla çok iyi anlaştık. Çok zeki bir insandır. Gizli ajandası yoktur. Bir diziyi tutturmak çok zordur. Aramızda hiçbir anlaşmazlığımız olmadı ” şeklinde konuştu.

“ENGİN KARAKTERİNİ BAŞKASI CANLANDIRMAYACAK”

Hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile ilgili duygularını da ifade eden Karadağlı, “Engin karakterini Vatan oynuyordu. Ancak bir daha gelmeyecek. Başka bir şehre gidecek. Vatan’ı kaybettik ama Engin’i kaybettik. Bir başkası oynamayacak. Vatan’ın en ufak bir saygısızlığını görmedim” şeklinde konuştu.