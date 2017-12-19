Duygusal bir Ã§ocuÄŸa sahipseniz bilmeniz gereken 6 ÅŸey

Duygusal Ã§ocuk dinlendiÄŸini bilmek isterÂ

Ã‡ocuklara sevginizi gÃ¶stermenin en Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±ndan bir tanesi onlarÄ± dinlemektir. Fakat duygusal Ã§ocuklarda dinleme eyleminin Ã¶nemi iki katÄ±na Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te duygusal Ã§ocuÄŸunuzu dinlerken Ã¶nem verdiÄŸinizi hissettirerek dinlemeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden ilgilendiÄŸiniz herhangi bir ÅŸey varsa onu bÄ±rakarak tÃ¼m dikkatinizi Ã§ocuÄŸunuza vermelisiniz.

Duygusal Ã§ocuklar neden daha fazla Ã¶zverili dinlenmek ister?

Bu dinleme eylemi oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu dinlenme eyleminin vasfÄ± doÄŸrultusunda Ã¶zgÃ¼veni geliÅŸecektir. Yeteri kadar Ã¶nem vererek dinlemezseniz; ileriki sÃ¼reÃ§lerde kendisinin Ã¶nemsiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, Ã¶zgÃ¼ven eksikliÄŸi yaÅŸayacaktÄ±r. Ä°letiÅŸim konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekebilir. Ä°letiÅŸim kurmak istemeyebilir veya iletiÅŸimi baÅŸlatmayabilir.

Duygusal Ã§ocuklar kÄ±yaslanmak istemez

Duygusal bir Ã§ocuÄŸa sahipseniz yapmamanÄ±z gereken bir baÅŸka hata onu baÅŸkalarÄ±yla kÄ±yaslamanÄ±zdÄ±r. Bu durum her Ã§ocukta ters tepecektir. Fakat duygusal Ã§ocuklarda yarattÄ±ÄŸÄ± derin hasar daha kalÄ±cÄ±dÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde her Ã§ocuÄŸun Ã¶zel olduÄŸunu, farklÄ± Ã¶zelliklere sahip olduÄŸunu unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde stresli olmayÄ±n; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve sakin bir tavÄ±rla iletiÅŸim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

Ondan gelecek her ÅŸeye dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n

Duygusal Ã§ocuklar tarafÄ±ndan gelen iletiÅŸim baÅŸlangÄ±Ã§larÄ± oldukÃ§a Ã¶nemlidir. EÄŸer bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± size anlatÄ±yorsa veya gÃ¼zel bir ÅŸeyi sizinle paylaÅŸmak istiyorsa ona mutlaka ama mutlaka cevap verin. EÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulabiliyorsanÄ±z bunu onunla detaylÄ±ca konuÅŸun ve yardÄ±mcÄ± olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu sÃ¼reÃ§ duygusal Ã§ocuklarda oldukÃ§a Ã¶nemlidir, Ã§Ã¼nkÃ¼ duygusal Ã§ocuklar kÄ±rÄ±lgan bir yapÄ±ya sahip olabilmektedir. Bu kÄ±rÄ±lganlÄ±klar ileriki zamanlarda farklÄ± durumlarla ortaya Ã§Ä±kabilmektedir.

SÃ¼rekli olarak sÃ¶ylenmeyin

Bu sadece kendinizin enerjisini bitirmekle kalmayÄ±p Ã§ocuÄŸunuzun da enerjisini bitirir. SÃ¼rekli olarak kÃ¶tÃ¼ sÃ¶zler sÃ¶yleyerek, ÅŸikayet ederek ve sÃ¶ylenerek iletiÅŸim kurmayÄ±n. Bunun yerine yapÄ±cÄ± bir ÅŸekilde yol gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

TutarlÄ± davranmaya Ã¶zen gÃ¶sterin

Duygusal Ã§ocuklarda bir diÄŸer dikkat edilmesi gereken madde tutarlÄ± olmanÄ±zdÄ±r. EÄŸer evde yapmasÄ± gereken sorumluluklar var ise ve yapmÄ±yorsa; bu durumu her defasÄ±nda bu durumu farklÄ± bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lamayÄ±n. Standart bir tutum sergilemeye Ã¶zen gÃ¶sterin. TutarsÄ±z davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z otoritenizin hakkÄ±nda kuÅŸkulara ve bu durumda duygusal Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼lere sebebiyet verebilir. Bunun yanÄ± sÄ±ra sizinle gereksiz rekabete girebilirler.

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