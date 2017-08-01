Duvaklı protesto

Müzikal gösteri hazırlayan Sertab Erener, 3 bölümden oluşan konserde 3 saat sahnede kaldı. “Yalnızlığım” şarkısıyla başladığı ve “Sizi önce ağlatacağım” dediği ilk bölümde 25 yıl içinde biriktirdiği şarkıları akustik şekilde söyleyen Erener, şarkı aralarında seyirciyle sohbet de etti.

Kariyerinin en değerli albümü seçilen “Sertab” gibi albümü için o dönemde kötü satışlar yüzünden kredi çekmek zorunda kaldığını ifade eden Erener, konserinin ikinci bölümünde ise “Yanarım”ı seyircilerin arasında seslendirdi.





SİYAH DUVAKLA SÖYLEDİ

Sanatçı, görsel bir şölene dönüşen konserin ikinci bölümünde, çocuk gelinler ve kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için siyah duvakla sahneye çıktı. Sezen Aksu imzalı “Kız Leyla” şarkısını siyah duvakla seslendiren Erener, o dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Harbiye’yi dolduran müzikseverler, şarkı bitiminde Erener’i dakikalarca ayakta alkışladı.

ÇIPLAK AYAKLA DANS ETTİ

Konserin son bölümünde şarkılarını dansçılar eşliğinde dinamik bir müzikal gösteri ile söyleyen şarkıcı, Eurovision’u kazandığı “Everyway That I Can” şarkısını aynı kıyafet ve koreografi ile, aynı zamanda çıplak ayakla seslendirerek herkese sürpriz yaptı. Sertap Erener’in Fatma Turgut ile yaptığı düet de büyük alkış aldı.