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    ‘Düşünme molası’ partilere iyi geldi

    BERLİN
    31.10.2017 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Almanya’da olası koalisyon için ön görüşmeleri sürdüren partiler, eğitim ve araştırmaya daha fazla para ayırma konusunda uzlaştı.

    ALMANYA’da CDU/CSU Yeşiller ve FDP, koalisyon ön görüşmelerine, geçen hafta göç ve iklim koruma konularında çıkan sert tartışmalar üzerine bir süre ara vermişti. Partiler pazartesi günü yeniden ön görüşmelere başladı. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, “Düşünme molası iyi geldi. İyi bir çalışma moduna girdik” dedi. Akşam geç saatlere kadar süren görüşmelerin daha iyi bir hava içinde geçtiği gözden kaçmadı ve siyasi partiler eğitim, araştırma ve dijitalleşme konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre eğitim, araştırma ve dijitalleşmeye daha çok para harcanacak. Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 10’u eğitim, araştırma ve dijitalleşmeye ayrılacak. 2014’te bu oran yüzde 9.1 oldu.

    ORTAK TUTANAK
    Dört siyasi partinin ortak hazırladığı tutanakta “Biz Almanya’nın eğitime yatırımda dünyada en üst sıradaki ülkeler arasında olmasını istiyoruz” denildi. Uzlaşmaya göre gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3.5’i araştırma ve geliştirmeye harcanacak. Bu oran şimdiye kadar yüzde 3’tü.
    Ayrıca bakım sektörü, daha fazla personel ve donanımla güçlendirilecek. Yeşiller ve FDP’nin, uyuşturucu olarak kullanılan kenevirin serbest bırakılmasına Hıristiyan Birlik karşı çıktı. Bu konu görüşmelerde tekrar gündeme gelecek. İklim koruma ise perşembe günkü ön görüşmede yeniden ele alınacak.

    Etiketler: Merkel
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