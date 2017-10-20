Düşük fiyatlı iPhone X geliyor!

Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, önümüzdeki yıl iPhone X’in özelliklerini bünyesinde barındıran daha uygun fiyatlı iPhone X’i kullanıcıların beğenisine sunacak. Macotakara’nın iddiasına göre yeni model, iPhone X’ten 90 dolar daha ucuz olacak.

Önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak modellerin OLED ekrana, TrueDepth kameraya ve Face ID teknolojisine sahip olacak. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir haberde daha büyük OLED ekranlı iPhone’ların yolda olduğunu sizlere aktarmıştık. Apple’a yakın kaynakların aktardıkları bilgilere göre Apple’ın 6,4 inçlik iPhone X geliştirdiği iddia edilmişti.







iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta LCD ekran tercihini sürdürüren Apple’ın gelecekte piyasaya süreceği iPhone modellerinde OLED ekrana geçiş yapacağı dile getirilmişti. Apple’ın ilk etapta 5,8 inçten daha küçük OLED ekran üretmeyi planladığı ancak daha sonrasında şirketin bundan vazgeçtiği belirtilmişti. Son gelen son dedikodularda ise iPhone XI Plus olarak adlandırılacağı iddia edilen modelde stylus desteği olacağı belirtilmişti.