Düşük fatura nedeniyle başvurdu başına gelmeyen kalmadı

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konak ilçesinde oturduğu evinin elektrik kullanım bedelinin düşük gelmesi üzerine 16 Ocak 2015'te "186" arıza hattını arayarak görevlilerin sayacı kontrol etmesini istediğini aktardı.

Görevlilerin 10 gün evde teknik inceleme yaptığını ve kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle rapor tuttuğunu belirten Çetin, daha sonra 4 bin 287 liralık ceza verildiğini anlattı.

"KAÇAK KULLANIMI BELGELEYEMEDİLER"

Çetin, kaçak elektrik kullanmadığını ve karara itiraz ettiğini, elektrik dağıtım şirketinin ise cezayı bin 839 liraya düşürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beni mahkemeye verdiler. Gerekçeleri sözde 'sıva altı kablo çekerek' kaçak elektrik almışım. Akıl var, mantık var ben öyle bir şey yapsam neden 186'yı arayayım. Gelen ekip benim elektrikçi olduğumu bilmiyordu. Dedim ki 'öyle bir şey varsa bul belgele ben ne cezası varsa çekerim. Dur bir dakika ben bulayım arızasını' dedim. Kendisinin bulamadığı arızayı benim de bulamayacağımı söyledi ama benim elektrikçi olduğumu duyduğu gibi hemen çekti gitti. Giderken de 'tesisat kablosunu değiştir, yeni saati takalım' dediler."

İzmir Adliyesinde 43. Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın lehine sonuçlandığını aktaran Çetin, kararı aldıktan sonra elektriğini açtırmak için dağıtım firmasına başvurduğunu, yetkililerin "ödeme yapmadan elektriğini açamayacakları" yanıtını verdiğini söyledi.

"MADDİ VE MANEVİ ZARAR GÖRDÜM"

Çetin, elektriğinin kesik olması nedeniyle mağdur olduğunu vurgulayarak "Ev iki seneye yakın elektriksiz kaldı. Evimiz iki katlı, üst katın elektriği kesilince ben alt kata taşınmak zorunda kaldım. İlk katın elektrik saati ayrıydı. Sonra tekrar üst kata taşındım, eşyalarım hep mahvoldu." dedi.



Faiziyle 2 bin 771 lira olan faturayı ödedikten sonra İzmir Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu ifade eden Çetin, Tüketici Hakem Heyetinin, "Firmanın tahsil ettiği 2 bin 771 liranın iadesi ve doğru tüketim bedeli yansıtılmayan dönem için yeniden fatura düzenlenmesi" kararı verdiğini belirtti.

Çetin, dağıtım firmasının parayı ödememesi üzerine icra takibi başlattığını ancak firmanın İzmir 5. Tüketici Mahkemesine başvurarak icra takibini durdurduğunu söyledi.

Daha sonra mahkemenin İzmir İl Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadığını ifade eden Çetin, bu kararın ardından parasını yasal faiziyle tahsil ettiğini kaydetti.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Çetin, yaşanan olaylar sonrası sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"İzmir Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararla ben kazandım, İzmir 5. Tüketici Mahkemesinde açılan davayı kazandım. 43. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davayı da ben kazandım. Şu andan itibaren Yargıtayın vereceği kararı bekliyorum. Ondan sonra hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağım. Bu süreçte mağdur oldum. Çevremdeki insanların bana bakışı değişti. Bu durumdan rahatsız oldum, çok rencide oldum. Bir de evi aşağı taşı, yukarı taşı koltuklarım mahvoldu, televizyonum, buzdolabım hasar gördü maddi kayıplarım oldu. Manevi olarak insanlara karşı rencide oldum."

Karardan

İzmir 5. Tüketici Mahkemesince 23 Kasım 2017'de verilen kararda, "Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca dağıtım firmasının tahsil edilen 2 bin 771 lira 41 kuruş tutarındaki bedelin iade edilerek doğru tüketim bedeli yansıtılmayan dönem için ilgili hükümlere göre yeniden fatura düzenlenmesine hükmedildiği" anımsatılarak şu tespitlerde bulunuldu:

"Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde davalının tahakkuk ettirilen borcu ödediği ve kendisinden haksız tahsil edilen bedelin faiziyle iadesi talebi ile hakem heyetine şikayette bulunduğu, doğru ölçüm yapılmayan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 3. bölüm 14. maddesine istinaden doğru ölçüm yapılmayan sayaç için Elektrik Piyasası tüketici miktarının tespitine ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği kaçak ve kaçak kıyısına göre hesap yapılmasının haksız olduğu bu nedenle 16/12/2016 tarihinde tahsil edilen 2 bin 771 lira 41 kuruş Türk lirası tutarındaki bedelin iade edilerek doğru doğru tüketim bedeli yansıtılmayan dönem için ilgili hükümlere göre yeniden fatura düzenlemesi gerektiği. İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/506 sayılı kararı ile sanığın kaçak elektrik kullanımı suçundan beraat ettiği, bu suretle kaçak elektrik kullanımının kanıtlanamadığı, bu nedenle hakem heyetince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu dikkate alınarak İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 30/05/2017 tarih ve 007920170000543 sayılı kararının onanmasına."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR