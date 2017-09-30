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    DUS’ta iki soru iptal ikisine de düzeltme

    Eğitim Servisi
    30.09.2017 - 20:53 | Son Güncelleme:

    ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Eylül’de gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2017- STS Diş Hekimliği Sınavı) ile ilgili açıklama yaptı.

    ÖSYM, DUS’a yönelik analizlerin incelendiğini, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığını ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan çalışma sonucunda Klinik Bilimleri Testi’ndeki 21’inci ve 68’inci soruların iptal edilmesine, 16’ncı sorunun doğru seçeneğinin ‘B’, 19’uncunun ise ‘E’ olarak düzeltilmesine karar verildiğini açıkladı. Aynı sorular olduğu için bu durum 2017 STS Diş Hekimliği Sınavı’nda da geçerli olacak. ÖSYM ayrıca soru iptali için açılan itiraz davalarını hatırlatarak, sınav sonuçları için mahkeme kararının bekleneceğini duyurdu.

    Etiketler: gazetehaberleri , DUS , sınav
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