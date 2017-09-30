DUS’ta iki soru iptal ikisine de düzeltme

ÖSYM, DUS’a yönelik analizlerin incelendiğini, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığını ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan çalışma sonucunda Klinik Bilimleri Testi’ndeki 21’inci ve 68’inci soruların iptal edilmesine, 16’ncı sorunun doğru seçeneğinin ‘B’, 19’uncunun ise ‘E’ olarak düzeltilmesine karar verildiğini açıkladı. Aynı sorular olduğu için bu durum 2017 STS Diş Hekimliği Sınavı’nda da geçerli olacak. ÖSYM ayrıca soru iptali için açılan itiraz davalarını hatırlatarak, sınav sonuçları için mahkeme kararının bekleneceğini duyurdu.