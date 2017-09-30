DUS’ta 2 soru iptal 2 soruya düzeltme

ÖSYM, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2017- STS Diş Hekimliği Sınavı) ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, DUS’a yönelik analizlerin incelendiğini, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığını ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiğini duyurdu. Yapılan çalışma sonucunda Klinik Bilimleri Testi’nde yer alan 21’nci ve 68’nı soruların iptal edilmesine, 16’ncı sorunun doğru seçeneğinin ‘B’ olarak, 19’ucu sorunun doğru seçeneğinin ‘E’ olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı. Aynı sorular olduğu için bu durum 2017 STS Diş Hekimliği Sınavı’nda da geçerli olacak.

SINAV SONUCU İÇİN MAHKEME KARARI BEKLENECEK

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“10 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017-DUS’a ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Bilimleri Testinde yer alan 21 ve 68’inci soruların iptal edilmesine,16’ncı sorunun doğru seçeneğinin ‘B’ olarak, 19’uncu sorunun doğru seçeneğinin ‘E’ olarak düzeltilmesine, 2017-DUS ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017-STS Diş Hekimliği Sınavına da uygulanmasına, soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir.”