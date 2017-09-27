Tatbikat Irak Özel Kuvvetler’le birlikte dün de devam etti. 33 kişiden oluşan Irak Özel Kuvvetler birliğine bir binbaşı komuta ediyor. Silopi’deki zırhlı tugayın bağlı olduğu Diyarbakır’daki 7’nci Kolordu’nun Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla tatbikat bölgesine giderek inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Ağırlıklı olarak dün zırhlı birlikler desteğinde düşman bölgesine sızma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, kundağı motorlu 155’lik Fırtına obüsleri ile diğer zırhlı araçlar yoğun manevra yaptı. Ortak tatbikatın önümüzdeki günlerde gece de yapılması için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.



18 Eylül’de tatbikatın başlamasından bu yana Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının aralıksız her gün Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava taarruzu yapmaları da dikkat çekiyor. Çoğunlukla Avaşin-Basyan ile Zap bölgesine yapılan hava operasyonlarında, yaklaşan kış şartları nedeniyle bölgeye çekilmeye başlayan PKK’lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi. Ancak yoğun hava operasyonlarının Barzani yönetimine mesaj niteliğinde olduğu da savunuldu.