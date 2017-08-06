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    'DÃ¼ÅŸersin' uyarÄ±larÄ±nÄ± dinlemedi, hayatÄ±ndan oldu

    Alparslan Ã‡INAR/ANTALYA, (DHA)Â
    06 AÄŸustos 2017 - 09:28Son GÃ¼ncelleme : 06 AÄŸustos 2017 - 09:32

    ANTALYA'da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±na tatile gelen 16 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Ã–lmez, manzarayÄ± izlerken, yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 30 metrelik falezlerden kayalÄ±klara dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼.

    Olay, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda MuratpaÅŸa Ä°lÃ§esi KaraalioÄŸlu ParkÄ±'nda meydana geldi. KarabÃ¼kten yaz tatili iÃ§in Antalya'daki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±na gelen Abdullah Ã–lmez, gezmek iÃ§in yakÄ±nlarÄ±yla birlikte KaraalioÄŸlu ParkÄ±na gitti. Ã–lmez, burada bir sÃ¼re eÄŸlendikten sonra falezlerin Ã¼zerinde denizi izlemek istedi. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n â€™dÃ¼ÅŸersinâ€™ uyarÄ±sÄ±na aldÄ±rmayan Ã–lmez, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yÃ¼ksekten kayalÄ±klara dÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Ã–lmez'in yanÄ±ndaki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ã–lmez'e ulaÅŸamayan ekipler deniz polisinden yardÄ±m istedi. Ã–lmezâ€™u ulaÅŸan polisler, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.

    Abdullah Ã–lmezâ€™in cesedi, zodyak bota alÄ±narak KaleiÃ§i Yat LimanÄ±'na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan da otopsi iÃ§in Antalya Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶nderildi.

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    Etiketler: ANTALYA , falezden dÃ¼ÅŸme , Abdullah Ã–lmez
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