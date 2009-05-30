Herkesin dikkati ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesindeydi doÄŸal olarak. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ve Galatasarayâ€™Ä±n erken bulduÄŸu goller ÅŸampiyonluk dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin o kadar da geÃ§ vakitlere kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini erkenden verdi.

H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Bu durum, Trabzonâ€™un ÅŸampiyonluk olmasa da ÅŸampiyonlar ligi iÅŸtahÄ±nÄ± kabartÄ±. Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda kalelerinde gÃ¶rdÃ¼kleri beraberlik golÃ¼ bile bu iÅŸtahÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§emedi.Â

AsÄ±l kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet ligin dibinde koptu. GenÃ§lerbirliÄŸi sahasÄ±nda habire goller yerken, olmasÄ± en az olan ihtimalin de kurbanÄ± olmaya Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.

Ancak dÃ¶rtlÃ¼ averajla kÃ¼me dÃ¼ÅŸecek olan GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nin bu ihtimale bu kadar yaklaÅŸabilmesi teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼ hastanelik etmeye yetti.

Konya sahasÄ±nda goller bulunca tÃ¼m gÃ¶zler doÄŸal olarak Antalyaâ€™ya Ã§evrildi.

Ancak oradan gelecek gol haberi bu durumu bozabilecekti Ã§Ã¼nkÃ¼. AnkaragÃ¼cÃ¼ gol atarsa Antalya, Antalya gol atarsa Konya, hiÃ§biri atamazsa GenÃ§lerbirliÄŸi lige veda edecekti.

AnkaragÃ¼cÃ¼ baskÄ±lÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta bir tÃ¼rlÃ¼ golÃ¼ bulamayÄ±nca kalesinde golÃ¼ gÃ¶rdÃ¼.

KazanmasÄ± halinde GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™ni kurtaran takÄ±m olacaktÄ±. Kaybetti yine hemÅŸerisini kurtardÄ±.

FenerbahÃ§e son dakikalarda bulduÄŸu golle yerini kaptÄ±rmadÄ±.

BÃ¼lent UYGUN ÅŸampiyonlar liginin en genci olma hedefine yaklaÅŸtÄ±.

SÃ¶zÃ¼n Ã¶zÃ¼, yaÅŸanan onca heyecana raÄŸmen ilk Ã¼Ã§ takÄ±m da dÃ¼ÅŸen son takÄ±m da deÄŸiÅŸmedi.

Olan Samet AYBABAâ€™nÄ±n midesine oldu.