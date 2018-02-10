Düşen helikopter güdümlü füzeyle mi vuruldu?

Ağar yaptığı açıklamada, " Görüntülerde üç atak helikopterimizin uçuş yaptığını görüyoruz. Bu uçuş sırasında helikopterlerimizden bir tanesi hızlı irtifa kaybediyor. Yani bir güdümlü bir füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok. Helikopterimizin düştüğü veya kırıma uğradığı yerde bir patlama meydana geliyor. Bunu da bir mühimmat patlaması olarak değerlendiriyoruz.





"MÜHİMMAT PATLAYINCA ŞEHİT OLDULAR"

Güdümlü bir füzeyle düşürülmediği çok net olarak görülüyor. Ama bir doçka olma ihtimali var. Uçaksavar da olabilir. Böyle bir şekilde irtifa kaybetmesine sebebiyet veren bir etkiyle karşı karşıya kalmış olasılığı oldukça güçlü. Ama bir diğer tarafıyla da teknik bir arıza olup o arızaya bağlı bir irtifa kaybı ve kırım yaşanmış olabilir. Ama sonuçta gerçekleşen bir patlama var. Muhtemelen vermiş olduğumuz şehitler o patlamaya bağlı" dedi.



