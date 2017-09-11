Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>DUS ve STS soruları internette

    DUS ve STS soruları internette

    Hürriyet Eğitim
    11.09.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 13:50

    DUS ve STS diş hekimliği sınav soruları ve cevap anahtarları ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandı.

    10 Eylül’de uygulanan, 2017-Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2017-Seviye Tespit Sınavı (STS) Diş Hekimliği sorularının tamamı ÖSYM’nin e-sınav sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresinden “Sınav” olarak “e-DUS e-STS 2017 (10.09.2017 tarihli sınav)” seçerek sınav soru ve cevapları incelenebilir.

    Merkezden yapılan açıklamada soruların telif hakkı ÖSYM’ye ait olduğu için, izinsiz bir şekilde soruların dağıtılamayacağı ve çoğaltılamayacağı uyarısı yapıldı.

    Etiketler: DUS , Sınav , ÖSYM , STS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri