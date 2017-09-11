DUS ve STS soruları internette

10 Eylül’de uygulanan, 2017-Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2017-Seviye Tespit Sınavı (STS) Diş Hekimliği sorularının tamamı ÖSYM’nin e-sınav sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresinden “Sınav” olarak “e-DUS e-STS 2017 (10.09.2017 tarihli sınav)” seçerek sınav soru ve cevapları incelenebilir.

Merkezden yapılan açıklamada soruların telif hakkı ÖSYM’ye ait olduğu için, izinsiz bir şekilde soruların dağıtılamayacağı ve çoğaltılamayacağı uyarısı yapıldı.