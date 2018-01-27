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    DUS ve STS sonuçları açıklandı

    Hürriyet Eğitim
    27.01.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

    2017- DUS ile 2017-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

    10 Eylül 2017’de yapılan 2017 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve 2017-STS Diş Hekimliği sınavının sonuçları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklandı.

    ÖSYM, internet sitesinden yaptığı duyuruda, 10 Eylül 2017'de uygulanan 2017 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı ile Klinik Bilimleri Testi'nde yer alan 21'inci ve 68'inci soruların iptal edildiği, 16'ncı sorunun doğru seçeneğinin ‘B’ olarak, 19'uncu sorunun doğru seçeneğinin ise ‘E’ olarak düzeltilmesine karar verildiği ve bu kararın adaylara 29 Eylül'de duyurulduğu hatırlatıldı.

    Ankara 4. İdare Mahkemesi kararları ile Klinik Bilimler Testinde yer alan 14'üncü ve 62'nci soruların, daha  önce Yönetim Kurulu kararıyla doğru seçeneğinin ‘B’ olarak düzeltilmesine karar verilen 16'ncı sorunun da iptaline karar verildi.

    Alınan kararların bu sınav ile eş zamanlı uygulanan 2017-STS Diş Hekimliği sınavında da yer aldığı göz önünde bulundurularak yeni değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    2017-DUS Sınav Sonuçları için tıklayın

    2017-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları için tıklayın

    2017-DUS Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayın

    Etiketler: TUS , Sonuç
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