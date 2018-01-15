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    Durusu nerede? Durusu Gölü harita üzerinde nerede?

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Durusu Gölü, Kanal İstanbul projesinin geçeceği bölgeler arasında yer alacağı duyurusunun ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir diğer adı Terkos olan Durusu Gölü, Avrupa yakasında yer almaktadır. Peki, Durusu Gölü nerede yer almaktadır? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

    Durusu, Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergahlar arasında yer alması nedeniyle önemli bir yer sahibi oldu. Durusu nerede sorusuna cevap arayan vatandaşlar, projenin geçeceği yeri sorgulamak istedi. Peki, merak edilen Durusu neresidir? İşte, Durusu Gölü'nün harita üzerindeki yeri ve detaylı bilgiler

    DURUSU NEREDE YER ALIYOR?

    Durusu Gölü, Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahta yer alması sebebiyle araştırılmaya başlanmıştı.

    İstanbul’un kuzey-batısında, kente yaklaşık 40–50 km. uzaklıkta olup, 40’ 19’’ kuzey ve 28’ 32’’ doğu koordinatları arasında bulunan, lagün kökenli, az tuzlu bir göldür. Gölün denizden yüksekliği +4,5 ile -2 metre arasındadır. Fındık Dere, Deli Yunus deresi ve çok sayıda kaynak suyu ile beslenen Durusu’nun, 39 km² su alanı vardır ve en derin yeri 11 metredir.

    Gölün ortalama genişliği 5 km, uzunluğu 12 km, yağış havzası 744 km²'dir. Gölün gideğeni olan Boğazdere çıkışına set yapılmış, göl suları yükseltilmiştir.

    162 milyon m³/yıl su potansiyeli ile İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin %22’sine sahiptir. Şehir kullanım suyunun önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

    Durusu yerkabuğunun şekillendiği dönemlerde Karadeniz’de bir koy iken günümüzde alçak bir kumsalla denizden ayrılmış, içinde yüzlerce canlının barındığı bir göle dönüşmüştür. Dalgaların biriktirdiği kıyı setti ile denizle bağlantısı kesilmiş, göle dönüşmüştür. Gölü denizden ayıran kum tepeleri 2 km genişliğindedir

    Köyün tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine kadar dayanır. Bugünkü köyün kuzey batı istikametinde göl kenarında kale içi olarak bilinen yarımada üzerinde Cenevizliler tarafından bir korsan yatağı olarak kurulmuştur. O zamanlar deniz ve gölün irtibat halinde olduğu, daha sonraları doğal etkenler ile bir birinden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Kaleiçi olarak bilinen yarımada üzerinde bulunan kale kalıntılarında kale içinde Trikos adında bir manastırın bulunduğu ve köy ile gölün adının buradan geldiği anlaşılmaktadır.

    19 yy. da İstanbul’a gelen bir Fransız elçisi şehrin susuzluğunu gözlemler ve Osmanlı Sarayından bir heyeti Fransa’ya davet eder. Fransızlar istenirse şehrin su probleminin çözümlenebileceğini belirtirler. Çizilen krokilerde Terkos Gölü'nü su kaynağı olarak gösterirler. 1855 yılında şimdiki fabrika binasının temeli atılır ve 2 sene süresinde fabrika inşaatı bitirilerek İstanbul'a su sağlanır.

     

     

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