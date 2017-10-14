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    Duruşmaya zorla gidecek

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    14.10.2017 - 00:50 | Son Güncelleme:

    GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasakları ve insan hakları ihlalleri iddialarına karşı ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisi yayınlayan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi üyelerini tehditten 11 yıla kadar hapis cezası istenen Sedat Peker’in yargılanmasına Anadolu Adliye Sarayı 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

    Duruşmaya Kuvvet Lordoğlu, Yücel Demirer, Derya Keskin Demirer, Özgür Müftüoğlu ve Gencay Gürsoy’un da aralarında bulunduğu akademisyenler katıldı.

    3 GÜNLÜK RAPOR
    Nöroşirurji uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ tarafından Sedat Peker’e şiddetli bel ve baş ağrısı gerekçesiyle verilen 3 günlük yatak istirahati raporu mahkemeye sunuldu. Sanığın duruşmanın üçüncü celsesine de sağlık raporu ibraz ederek katılmadığını söyleyen müştekilerin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, “Sanığın ibraz ettiği raporun nereden alındığı belli değildir. Raporda bir sağlık kuruluşunun ismine yer verilmemiştir. Biz, mazerete gerekçe olarak sunulan raporun usulüne uygun düzenlenmediği kanaatindeyiz. Gerek raporun geçerli olmaması, gerekse de önceki celselere katılmaması nedeniyle sanık hakkında yakalama talep ediyoruz” dedi. Duruşmaya katılmayan sanık Sedat Peker’in, günsüz olarak zorla getirilmesine karar veren mahkeme, üç günlük raporun tamamlandığı 16 Ekim’den sonra zorla getirilme kararının icra edilmesine hükmetti.

    Etiketler: akademisyen bildiri , gazetehaberleri
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