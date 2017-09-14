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    Duruşmaya getirilmediler... Mahkeme onlara gidiyor

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    14.09.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 20:16

    KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 195 gündür sürdükleri açlık grevini tutuklu bulundukları cezaevinde sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, “örgüt üyeliği” suçlanmasıyla haklarında açılan davanın ilk duruşmasına “yeterli personel bulunmadığı ve Adliye’nin fiziki koşullarının uygun olmadığı ” gerekçesiyle getirilmeyecek. Öte yandan akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme, Gülmen ve Özakça hakkındaki tutukluluk haline karar verdi. Bir sonraki duruşma 28 Eylül'de Sincan Cezaevi'nde bulunun duruşma salonunda yapılacak.

    Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça örgüt üyeliği suçlamasıyla haklarında açılan davanın ilk duruşması bugün saat 13.30’da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirip getirilmeyeceği merak ediliyordu. Ancak Sincan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı, dün davaya bakan mahkemeye bir yazı göndererek, Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

    Yazıda, Tabur Komutanlığında görevli jandarma personelin başta bugün görülecek darbe davaları için görevlendirildiği anlatıldı. Yazıda, DHKP-C terör örgütü yandaşlarının sosyal medya üzerinde örgütlenerek duruşma günü provokasyon çıkarmak amacıyla Sincan Cezaevi Kampüsünden Ankara Adliyesine giden yol güzergahında, Adliye etrafından, duruşma salonu içerisinde ve çevresinde ses getirici bir takım provokatif eylemler yapacakları değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

    FİZİKİ KOŞULLAR UYGUN DEĞİL

    Adı geçen tutukluların (194’üncü günde) açlık grevinde olması ve buna bağlı çok ciddi sağlık problemlerinin olması nedeniyle ambulansla sedye ve tekerlekli sandalye ile nakillerinin yapılması gerektiği, Ankara Adliyesi tutuklu ve hükümlü nezarethaneler bölgesinin fiziki koşullarının ve hijyen şartlarının bu duruma müsait olmaması, duruşmanın icra edileceği duruşma salonunu zemin üst katta olması sebebiyle nezarethaneler bölgesinde duruşma salonuna çıkılacak merdivenlerin dik ve dar olması, tutukluların tekerlekli sandalye ve sedye ile çıkarılmasına müsait olmaması nedenleriyle tutukluların duruşma salonuna çıkarılmasında çok ciddi hayati risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir.

    HAZIR EDİLMEYECEKLER

    İcra edilecek faaliyetlerin yoğunluğu, bu faaliyetlere görevlendirilecek personel sayısının fazla olması, bu nedenle personel yetersizliği, oluşabilecek sağlık sorunları nedeniyle tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşma gün ve saatinde hazır edilmeyeceğine dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle imza altına alınmıştır.”

    Gülmen ve Özakça’nın dosyasını takip eden avukatlar da duruşmaya 2 gün kala haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

    MAHKEME ONLARA GİDİYOR

    Savunmaların ardından mahkeme, bir sonraki duruşmanın 28 Eylül tarihinde Sincan Cezaevinde bulunun duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Acun Karadağ’ın bir sonraki duruşma için sadece 3 avukat seçmesine izin verirken, tutuklu sanıklar Gülmen ve Özakça hakkındaki kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

     

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    Etiketler: nuriye , semih , mahkeme
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