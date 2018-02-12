Duruşmaları Silivri’ye

Duruşmada, tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı’dan ele geçirildiği öne sürülen flash bellekte, Fetullah Gülen imzalı bir mektubun yer aldığının tespit edildiği ve dava dosyasına gönderildiği belirtildi. Mektubun kendisine ait olmadığını savunan Yazıcı, “Belgenin sahte olduğu her halinden belli” dedi. Yazıcı’nın ardından Ahmet Altan’ın savunmasına geçildiği sırada avukatı Ergin Cinmen, usule ilişkin talebi olduğunu belirterek söz istedi. Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, söz vermediğini belirterek Cinmen’den yerine oturmasını talep etti. Avukat Cinmen’in talebini tekrarlaması üzerine Mahkeme Başkanı Yalçın, ‘söz vermediği’ yönünde üç kez uyardığı Cinmen’in salondan çıkartılmasına karar verdi. Cinmen’in salondan çıkartılmasına tepki gösteren Fevzi Yazıcı’nın avukatı Sevgi Taş da salondan çıkarıldı. Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Yalçın, bundan sonraki oturumun Silivri’de yapılacağını belirterek duruşmayı bugüne erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca suçtan zarar görme ihtimallerini dikkate alarak Başbakanlık ve TBMM’nin davaya katılma talebini kabul etti.