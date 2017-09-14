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    Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    14.09.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 12:43

    Gaziosmanpaşa’da 11 yıllık evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 30 yaşındaki eşi Handan Aşkın’ı silahla vuran ve sakat bırakan Emre Aşkın, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

    Duruşma sonrası Handan Aşkın ve ailesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

    Aşkın yaptığı açıklamada “Bana iftira attı. Üzerime kurşun yağdırdı. Beni ve kardeşimi vurdu. Sakat kaldım” dedi.

    Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

    Bu sırada sanık Emre Aşkın’ın annesi Cemile ve babası Nail Aşkın basın açıklamasına müdahale etti. Polisler ise iki gurup arasına girerek tarafları ayırdı.

    Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

    Anne ve baba aşkın olay yerinden uzaklaştırıldı. Anne Aşkın “Gelinimi oğlumu aldatıyordu. Onu kızım yerine koymuştum. Oğlum onun yüzünde içeride” dedi. Handan Aşkın olayın ardından açıklamasına devam etti. Handan Aşkın “Beni hala tehdit ediyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Ben eşimi aldatmadım. İki çocuğuma DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklar eşime ait” dedi.

    Duruşma bitti iki aile birbirine girdi

    Etiketler: Gaziosmanpaşa , Mahkeme , Dava
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