Duru bebeğe 'can' kuyruğu

Antakyalı Ali- Leyla Reyhan çiftinin tek çocuğu Duru bebeğe 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. Doktorlar, Duru bebeğin kurtulabilmesi ve hastalığın tekrar nüksetmemesi için ilik naklinin şart olduğunu söyleyince Reyhan Ailesi harekete geçti. Duru bebeğin ailesi, yapılan taramada minik kızlarına uygun bir ilik bulanamayınca, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede tüm Türkiye'de ses getirdi. Duru bebek için Kızılay da harekete geçti ve Antakya Vali Ürgen Alanı'nda Duru bebeğe uygun iliği bulabilmek için bir platform kurdu.

Hataylılar sosyal medya üzerinden örgütlenerek Duru için platforma koştu. Bağış formları dolduran Hataylılar, teker teker kan verdi. 2 günde binin üzerinde kan örneği toplandı. Toplanan kanlar Duru bebek için uygun olup olmadığının belirlenmesi için laboratuvara gönderilirken, baba Ali Reyhan, minik kızının 8 aylıkken hastalığa yakalandığını halen Adana'da tedavi gördüğünü söyledi.

UYGUN İLİK ARIYORUZ

Kampanyayı sadece Duru için değil, onun gibi ilik bekleyen bütün hastalar için düşündüklerini belirten Ali Reyhan şöyle dedi: "İnşallah bu kampanya Duru'ya ve Duru gibi ilik bekleyen bütün hastalara vesile olur, umut olur. Kızımız 3 aydır Adana'da hastanede yatıyor. Kemoterapi tedavisi devam ediyor. Ancak 1 yaşından küçük olduğu için hastalığın tekrar etmemesi adına ilik nakli şart. Türkiye'de kızımıza uygun ilik bulunamadı. Duru gibi Türkiye'de ilik bekleyen yaklaşık 2 bin kişi var. İnşallah bu kampanya Duru ve diğer canlara umut olur. Kampanyayı sosyal medyadan paylaşan ve buraya gelip kan veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Tek çocukları olan Duru'nun bu hastalıktan kurtulacağına inandığını belirten anne Leyla Reyhan da, "Başlattığımız bu kampanya ile umarım kızım ve kızım gibi umut bekleyen bütün insanlar şifa bulurlar. Kampanyamıza katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu niyetleri karşılık bulur" diye konuştu.

HERKES DUYARLI OLMALI

Minik Duru için kan vermek üzere platforma gelen ve sırasını bekleyenlerden Nimet Öztürk, Duru'nun yerinde kendisinin de çocuğunun olabileceğini düşünerek kampanyaya katılma kararı aldığını söyledi.

Duru bebek için Kızılay platformuna gelen Kübra Yıldız da "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Faydalı bir iş yaptığımı düşünüyorum" dedi.