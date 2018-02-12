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    Durmuyor... Sahte MİT'çi ‘SAT komandosu' olmuş!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da geçen yıl kendisini "MİT mensubu" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan dalgıç Ş.A. (35), bu kez de "SAT komandosu yüzbaşı" kılığına girerek başka birini dolandırdı.

    Sahte MİT mensubu dalgıcın dolandırıcılık tuzağı geçen yıl ortaya çıkmıştı. İddiaya göre 3 kişi, dalgıçın, "Batık gemide define var" diyerek dalış için para aldığını öne sürdü. Mağdur olduklarını söyleyen 3 şüpheli, Ş.A.'dan şikâyetçi oldu. Soruşturma derinleştirildi. Ş.A.'ya 90 bin lira kaptırdığını iddia eden emekli M.Ç. (42) Ş.A.'nın kendisini MİT'e bağlı uzman dalgıç olarak tanıttığını iddia etmişti.

    'SUDA DEFİNE VAR'

    Dolandırıcılıktan suç kaydı çıkan Ş.A. bir kişiyi daha benzer teknikle dolandırdı. A.B. adlı kişi, kendisini SAT komandosu, yüzbaşı olarak tanıtan Ş,A.'nın "Su altında define var" diyerek kendisini tuzağa düşürdüğünü ve dalış malzemeleri almak için kendisinden 15 bin lira aldığını öne sürdü.

    Etiketler: Dolandırıcılık , sahte MİT'çi , SAT komandosu , son dakika
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