Dur! Sen aslında Poseidon’un oğlusun!

Yayımlandığı 2005 tarihinden bu yana sadece Amerika’da otuz milyonu aşkın satış rakamına ulaşan, kırktan fazla dile çevrilen ve tüm dünyada fanatik hayranları bulunan ‘Percy Jackson ve Olimposlular’ serisi, Rick Riordan’ı sayısız ödül sahibi bir yayıncılık devine dönüştürdü. On iki yaşındaki Percy’nin Poseiodon’un oğlu olduğunu keşfetmesiyle hayatının alt üst oluşunu konu edinen bu kitaplar o kadar çok sevildi ki, beş kitapla sonlanan seriyi, Yunan ve Roma Tanrıları’nın melez çocuklarının Tanrıça Gaia ile karşı karşıya gelişini konu edinen yine beş kitaplık devam serisi ‘Olimpos Kahramanları’ takip etti. ‘Olimpos Kahramanları’nı ise Antik Mısır mitolojisini konu edinen ve Percy Jackson evreninde geçen ‘Kane Günceleri’ ve İskandinav mitolojisini konu edinen ‘Magnus Chase ve Asgard Tanrıları’. Doğan Egmont’un ülkemiz okurlarıyla buluşturduğu ‘Percy Jackson ve Olimposlular’ serisi, şimdi de yeni illüstrasyonlarla sert kapaklarıyla yeniden raflarda.

Kariyerine edebiyat öğretmeni olarak başlayan Rick Riordan’ın Percy Jackson öncesi kaleme aldığı metinler de olsa da, kariyeri ve hayatını değiştiren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konan disleksik oğluna gece anlattığı Yunan mitolojisinden hikâyeler oldu. Bu hikâyeleri çok seven ve her gece yenisini duymak isteyen oğlu, babasına günümüzden yeni karakterlerle Yunan tanrılarını bir araya getiren hikâyeler uydurmasını tavsiye edince, tıpkı kendisi gibi hiperaktif ve disleksik olan Percy karakteri çıktı ortaya.

Sürekli okul değiştirmek zorunda kalan ve derslerinde bir türlü başarılı olamayan Percy, bir okul gezisinde matematik öğretmeni Bayan Dodds’un Yunan mitolojisindeki furialara dönüştüğünü görür. Latince öğretmeni Bay Brunner’ın verdiği kalemin büyülü bir kılıca dönüşmesi ile furiaları alt eder. Ancak okulundan hiçkimse Bayan Dodds’u hatırlamamaktadır. Delirmeye başladığını sanan Percy, annesiyle yaptığı yolculuk sırasında bir minotorun saldırısına uğrayınca ve arkadaşı Kıvırcık satir olduğu iddia edip Percy’ye tehlikede olduğunu söyleyince çok başka şeylerin döndüğünü anlar.

Kıvırcık’a takılıp kendini melezlerin eğitim gördüğü Melez Kampı’nda bulur. Melezler bir tanrı ile insanın birlikteliğinden dünyaya gelen ve özel güçleri olan varlıklardır. Percy Jackson da denizler tanrısı Poseidon’un oğludur, Poseidon’un Zeus ve Hades’le yetmiş yıl önce ettiği daha fazla çocuk sahibi olmama yeminini bozmasının sonucu olarak dünyaya gelmiştir. Bu olay, Zeus’un şimşeğinin de çalınmasıyla birlikte tanrılar arasında husumete sebep olmuştur. Percy, Hades’in krallığına gitmeli ve savaşı engellemelidir. Bu macera, Percy’nin ‘Olimposlular’ serisi ve diğer seriler boyunca katılacağı sayısız serüvenden sadece biri olacaktır.

GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARIYLA AYNI DİLDE...

Riordan’ın mitolojik hikâyeleri günümüz çocuklarının karakteristik özellikleri ve mizah anlayışları ile bir araya getirerek işlemesi, onun kalemini benzerlerinden ayırıyor. Riordan, karakterlerinin günümüz çocuklarını doğru yansıtmasını o kadar önemsemiş ki ‘Şimşek Hırsızı’nı editörüyle eş zamanlı olarak bir grup ortaokul öğrencisine de okutmuş ve onların da görüşlerini almış. Serinin tüm kitaplarında bu özen kendini gösteriyor; Percy büyüdükçe olaylar karşısındaki yorumları ve şakaları da dönemini takip ediyor. Percy; kusurlu, yaramaz, okulda başarısız, popüler kültürü yakından takip eden, sıradan bir çocuk. Tüm bunlara rağmen, cesareti ve yetenekleri sayesinde imkânsız gibi görünen maceralardan alnının akıyla sıyrılıyor. Tam da bu yüzden çok seviliyor ve mitoloji gibi çok sınırlı bir kesime hitap edebilecek bir alanı milyonlarla buluşturmayı başarıyor.