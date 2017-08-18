‘Dur’ ihtarına uymayan aracın peşini bırakmadı

YEREL France Bleu Poitou radyosunun haberine göre, Neuville-de-Poitou kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasına karışan sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Otomobilin peşine düşen ekipler otoyoldaki 100 kilometreden fazla süren kovalamacanın ardından zanlıyı Limoges şehri yakınlarındaki Peyrat-de-Bellac kasabası civarında durdurulabildi.

Kovalamaca sırasında otomobilinin lastiği patlayan ve bu halde bir süre aracı kullanmaya devam eden şüpheli, polisler tarafından yol ayrımına kurulan metal tuzak sayesinde yakalandı.

Güvenlik güçleri Alman vatandaşı olan zanlının aracının çalıntı çıktığını bildirdi. Neuville-de-Poitou polis merkezine götürülen zanlı gözaltına alındı.