Dünyayı tehdit eden büyükelçi

NIKKI Haley, önce geçen hafta Washington’da bir askeri üste yaptığı basın toplantısıyla gündemde yer aldı. Yemen’deki İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan’ın Riyad kentine attığı füzenin kalan parçalarının önünde olan bitenden İran’ı suçluyordu. Birkaç gün sonra ise Trump yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına yönelik tepkiler karşısında yaptığı savunmayla dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin Kudüs kararını reddeden tasarının Washington tarafından veto edilmesinin ardından çarşamba günü gözler New York’taki BM Genel Kurulu’ndaki oylamaya çevrilmişti.

TEHDİT kısmen ETKİLİ OLDU

Oylama öncesinde Nikki Haley söz alan devlet temsilcileri arasındaydı. Türkiye ve Yemen tarafından hazırlanan tasarıya destek vermeye hazırlanan ülkeleri alenen tehdit ediyordu. “Bir daha bizden para istemeye geldiğinizde bu oylamayı hatırlayacağız” diyordu. Nihayetinde 9 ülke ABD’ye tam destek verirken toplamda 65 ülke ‘Evet’ oyu vermeyerek Washington’dan yana tavır almış oldu. 128 ülke ise tasarıyı destekledi. Doğrusu daha önceki Filistin kararlarına göre destek biraz az çıkmıştı. Belli ki, Trump ve Elçi Haley’nin tehditleri bazı ülkelerde karşılık bulmuştu.

KİM BU HALEY

Şimdi medyada, Haley’nin bir süredir kabineden ayrılacağına dair söylentiler çıkan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın yerine geçebileceğine yönelik iddialar ortaya atılıyor. Hatta bazı yorumcular onun ABD’nin ilk kadın başkanı olabileceğini bile konuşuyor. İyi de kim bu Haley? 1972 doğumlu. Hindistan’dan göç eden bir ailenin kızı. Sih olarak yetiştirilmiş, sonrasında Hıristiyan olmuş. 5 yaşında kardeşiyle birlikte çocuk güzellik yarışmasına aday olduğunda iki kategori söz konusuymuş biri beyazlar, diğeri siyahlar için. Jüri hangi kategoriye sokmak gerektiğini bilemediğinden diskalifiye etmiş.

BİLGİ NOTU

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu’ndaki oylama öncesinde ‘Tasarıya destek veren ülkeleri not edeceğiz’ demişti. 65 ülke ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararını reddeden tasarıya destek vermedi. Haley sonrasında ‘Evet’ oyu vermeyen 65 ülkeyi 3 Ocak’ta yapılacak ‘dostluk resepsiyonuna’ davet etti.

ELEŞTİRDİĞİ TRUMP’IN SESİ GİBİ OLDU

Üniversitede muhasebe eğitimi alan, ailesinin konfeksiyon atölyesini milyon dolarlık bir girişime dönüştüren Nikki Haley’nin siyasete girmesi rakip Demokrat Partili Hillary Clinton’ın 2003 yılında yaptığı bir konuşmayla olmuş. Hillary’den esinlenip Güney Carolina’da siyasete atılan Haley, 2010 yılında söz konusu eyaletin başına geçerek ülkenin en genç valisi ünvanını kazandı. İlk icraatlarından biri İsrail’e yatırım yapılmamasını destekleyen Filistin yanlısı bir yasal düzenlemeyi iptal etmek oldu.

DIŞ POLİTİKADA DENEYİMSİZ

Her ne kadar 2016 başkanlık seçim kampanyasında Senatör Mark Rubio’ya destek açıklayıp Trump’ı eleştirse de bu durum Trump’ın seçilmesinden sonra onu BM Daimi Temsilcisi olarak atamasına engel olmadı. Dış politikada herhangi bir deneyimi olmayan Haley’nin böylesine önemli bir mevkiye atanması eleştiri konusu olurken Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesiyle ilgili soruşturmaya destek vererek iddialarla arasına mesafe koydu. Son dönemde ise özellikle İran ve Kudüs çıkışlarıyla Başkan Trump ile aynı çizgiyi yakalamış durumda.