Dünyayı şoke eden iddia! Mutant bebekler doğmaya başladı

Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine konuşan Kuzey Koreli ilticacılardan biri, "Denemenin yapıldığı bölge yakınlarında yaşayan bir akrabam, hastanelerde mutasyona uğramış çocukların doğması vakalarının kayda geçtiğini anlattı" dedi.

Bir diğer sığınmacının sözlerine göre, radyasyon yeraltı sulara sızdı. Bazı su kaynaklarının kuruduğunu dile getiren sığınmacı, yerel sakinlerin diğer yerlerden getirilen suyu da kullanmaya korktuğunu anlattı.

Kuzey Kore'den 2010'da kaçan bir kişi de 2 nükleer denemede yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"2006'daki ilk ve 2009'daki ikinci nükleer deneme sırasında sadece askerlerin aileleri tahliye edildi. Onları yer altı madenlere sakladılar. Yerel sakinler ise deneme hazırlığı yapıldığından habersizdi."

Gazeteye konuşanlar ayrıca denemelerin yapıldığı poligon yakınlarındaki nehirlerde balığın kaybolduğunu ve ağaçların yüzde 80'inin öldüğünü anlattı.