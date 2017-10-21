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    'Dünyayı sevgiye emek verenler kurtaracak'

    DHA
    21.10.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    ‘İlk Öpücük’ filminin Avrupa galası Almanya’nın Köln kentinde yapıldı. Cinedom’da yapılan ve büyük ilgi gören galaya filmin başrol oyuncuları Özge Gürel ile Murat Yıldırım’ın yanı sıra oyuncu Hayrettin Karaoğuz ve Yapımcı Şebnem Aşkın katıldı.

    Yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Çağlar Yurt’un yaptığı ‘İlk Öpücük’ filmini seyircilerle birlikte izleyen oyuncular, daha sonra beyaz perde önünde hayranlarının sorularını yanıtladı. Kölnlü sinemaseverler, oyuncular Murat Yıldırım, Özge Gürel ve Hayrettin Karaoğuz’a büyük ilgi gösterdi.

    Dünyayı sevgiye emek verenler kurtaracak

    Filmde geçirdiği kaza sonucu gün içinde yaşadıklarını uyuyunca unutan bir kadına aşık olan ve her gün sevdiği kadını kendisine yeniden aşık etmek zorunda kalan bir veterineri canlandıran Murat Yıldırım, “Ben kendi adıma bu filmi çok seviyor ve samimi buluyorum. Anlattığı şey çok değerli. Sevgi için emek veren insanların olması gerçekten dünyayı kurtaracak şey. Bazı sahneleri güldüren bazı sahneleri hüzünlendiren güzel bir film” yorumunu yaptı.

    AŞK UMUDU
    Özge Gürel ise “Seyircilerin kesinlikle eğleneceklerini ve aşka dair yeniden umut etmeye başlayacaklarını söyleyebilirim. Yani filmi izleyenler kesinlikle mutlu çıkacak” dedi. Gürel gerçek aşka inandığını da söyledi. Hayrettin Karaoğuz ise Köln’deki galada sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. “En başta söyleyim, normalde filmdeki gibi değilimdir. Mesela öyle kıyafetler giymiyorum diyerek dinleyenlerini güldürdü.

    Etiketler: Avrupa Galası
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