'Dünyayı sevgiye emek verenler kurtaracak'

Yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Çağlar Yurt’un yaptığı ‘İlk Öpücük’ filmini seyircilerle birlikte izleyen oyuncular, daha sonra beyaz perde önünde hayranlarının sorularını yanıtladı. Kölnlü sinemaseverler, oyuncular Murat Yıldırım, Özge Gürel ve Hayrettin Karaoğuz’a büyük ilgi gösterdi.

Filmde geçirdiği kaza sonucu gün içinde yaşadıklarını uyuyunca unutan bir kadına aşık olan ve her gün sevdiği kadını kendisine yeniden aşık etmek zorunda kalan bir veterineri canlandıran Murat Yıldırım, “Ben kendi adıma bu filmi çok seviyor ve samimi buluyorum. Anlattığı şey çok değerli. Sevgi için emek veren insanların olması gerçekten dünyayı kurtaracak şey. Bazı sahneleri güldüren bazı sahneleri hüzünlendiren güzel bir film” yorumunu yaptı.

AŞK UMUDU

Özge Gürel ise “Seyircilerin kesinlikle eğleneceklerini ve aşka dair yeniden umut etmeye başlayacaklarını söyleyebilirim. Yani filmi izleyenler kesinlikle mutlu çıkacak” dedi. Gürel gerçek aşka inandığını da söyledi. Hayrettin Karaoğuz ise Köln’deki galada sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. “En başta söyleyim, normalde filmdeki gibi değilimdir. Mesela öyle kıyafetler giymiyorum diyerek dinleyenlerini güldürdü.