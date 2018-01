Dünyayı örgü kurtaracak!

‘Biri Annemi Durdursun!’ kış günlerinde çocuklara okunacak ve okutturulacak en eğlenceli kitaplardan biri. Bir taraftan çocuklarınızın gözlerindeki ışıltıya şahitlik ederken, bir taraftan da zihninizde kendi çocukluğunuza dair anılar belirecek. Koltuğunun altındaki şişlere sarılı rengârek yumaklara ve türlü çeşit motiflere gömülmüş annenizi ve el emeği göz nuru kazaklarınızı, atkılarınızı, berelerinizi anımsayıp gülümseyeceksiniz.

Bu renkli ve oldukça cezbedici kitabın yazarı, yurtiçi ve yurtdışında çizimleri ile pek çok sergiye katılmış, hayranlık uyandıran onlarca kitabın kapağını tasarlamış genç bir yetenek; Dilara Kavaklıoğlu. Kavaklıoğlu ‘Biri Annemi Durdursun!’ kitabında yalnızca kurguyu oluşturan ve hikâyeyi yazan kişi değil, aynı zamanda suluboya çizimleri ile hikâyeyi canlandıran da yazarın kendisi. Sayfaları çevirirken, birbirinden güzel çizimlere de bayılacağınızı söyleyebilirim. Çocuk kitaplarında kurgu, kahramanlar ve içerikte yer alan detaylar kadar, sayfaları süsleyen çizimlerin de miniklerin ilgisini çekmekte çok önemli bir rol oynadığı aşikâr.

Kitabın konusuyla ilgili birkaç ipucu vermek gerekirse; öncelikle hem çocukların hem de yetişkilerin beğenisini kazanacağını söylemek mümkün. Yazar ailesine ve her şeyi gerçekleştirme gücü olan annesine ithaf ettiği kitabında sevimli bir aile ve enteresan bir anne portresi çiziyor. Hikâyeyi anlatan ise örgü tutkunu annenin kızı.





Hikâyenin başında her şey normal seyrinde gibi görünüyor. Örgü örmeyi çok seven bir anne, etrafa saçılmış mavi, yeşil, kırmızı yumaklar ve durmadan örülen kazaklar, atkılar, çoraplar ve envai çeşit kıyafet... Fakat durup dinlenmeden örgü ören anne yavaş yavaş diğer annelerden ya da örgü örmeye meraklı diğer insanlardan daha garip davranmaya başlıyor.

YUMAK ÇORBASI, İP SALATASI

Kışlık kıyafetleri yaz mevsiminde hazır etmeye başlaması bir yana, evin kedisine bile hırka ve bere örmeye başlayınca aile bireyleri bir şeylerin ters gittiğinin farkına varıyor. Derken günün birinde sofrada yumaklarla hazırlanmış bir mönü gördüklerinde işin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Yumak çorbası, iplerle hazırlanmış bir salata ve hatta yumak pastası! Tam da o sırada bunların yenemeyeceğinin söylenmesi ile hikâye bambaşka bir boyuta geçiyor. Bir türlü durdurulamayan anne, bu defa kızgınlıkla evin dışına çıkarak sokaklar boyunca örgü örmeye ve ardında rengârenk izler bırakmaya devam ediyor. Evleri, ağaçları, kuşları örgülerle kapladığı için kendisini arayan ailesinin onu takip etmesi hiç de zor olmuyor.

Akşamüstü annelerini kendi ördüğü bir sıcak hava balonunun üstünde, bir yandan gökyüzüne yükselip bir yandan da örgü örmeye devam ederken buluyorlar. Aile bireyleri içlerinden “Biri annemi durdursun” derken, anne çoktan uzaya doğru yükselerek belki de bir hayalini gerçekleştirmek üzere sonsuzluğa doğru yol alıyor.

Örgü örmeyi bu kadar sevme sebebi sorulduğunda; “Artık dünyamızda her şey o kadar renksiz ve sıkıcı ki ben biraz renklendirmek istiyorum” diyen çılgın anne bakalım dediği gibi bütün dünyayı renklendirmeyi başarabilecek mi?



BİRİ ANNEMİ DURDURSUN

Dilara Kavaklıoğlu

Uçan Fil Yayınları, 2017

40 sayfa, 22 TL.