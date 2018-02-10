Dünyayı Kurtaran Hacker’ın Oğlunun Sevgilisi'nde son gün

Bu sene 11 Şubat saat 00:00'da başlayacak DKHOS’a ilk 2 günde 200’ü aşkın takım kaydoldu. 13 Şubatı 14 Şubat sevgililer gününe bağlayan gece 00:00'da sona erecek olan DKHOS’a katılmak ve dereceye giren yarışmacılara sunulan ödüllere ulaşma şansını yakalamak için resmi web sitesi (https://www.dkhos.com) üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

Prodaft, Capture the Flag serisine ilk olarak 2013 senesinde Dünyayı Kurtaran Hacker (DKH) adlı bölümle başladı. Yarışma 2000’in üzerinde hacker ve hacker adayının katılımıyla gerçekleşti. Gösterilen büyük ilginin üzerine 2016 Mayıs ayında Dünyayı Kurtaran Hacker’ın Oğlu (DKHO) adıyla 2. Bir bölümle bir yarışma daha düzenlendi. Bu yarışmada siber güvenlik uzmanlarının Cyber Intelligent, Reverse Engineering, Web, Forensic, Crypto gibi kategoriler için hazırladığı 35 soru soruldu. Yarışma sonrasında mini bilgisayar Playstation 4, Xbox One, Raspberry Pi ve Başarı Sertifikası gibi ödüller verildi.