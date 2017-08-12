Dünyayı korkutan tahmin!

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Venezuela’nın sürüklendiği ekonomik kaos petrol piyasalarındaki en büyük jeopolitik risk olarak görülüyor. Ülkenin yüzde 70 olarak görülen iflas vriskinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarının 80 dolara çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

Venezuela’da dört aydır süren ancak yeni kurucu meclis seçimlerini önleyemeyen toplumsal olaylarda 120’den fazla kişi öldü ve binlerce kişi tutuklandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tüm gücü kendinde toplayacak anayasal değişimleri yapmada başarılı olsa bile ekonomik çöküşü durdurmasının mümkün olmayabileceği belirtiliyor. En büyük sıkıntı ise ülkenin, yılın geri kalanında gerçekleştirmesi gereken 5 milyar dolarlık borç geri ödemesi. Bunun bir kısmını devlet tahvilleri, önemli bir kısmını ise devlet kontrolündeki enerji şirketi PDVSA’nın ödemeleri oluşturuyor.

HÜKÜMETİN KASASINDA SADECE 3 MİLYAR DOLAR VAR

Haber7'nin haberine göre Venezuela’nın nakit rezervinin S&P Global Ratings’e sadece 3 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında durumun ‘kırmızı alarm’ seviyesinde olduğu belirtiliyor. Venezuela’nın sadece bu ay içinde 725 milyon dolar ödemesi gerekirken, durum tahvil sahiplerine 3.6 milyar Dolar ödenmesi gereken ekim ve kasım ayında daha ciddi bir hal alacak.

Bu nedenle ABD yaptırımlar konusunda temkinli davranıyor ve ülkenin petrol sektörünü hedef alan yaptırımları devreye sokmuyor. Venezuela’nın ABD’ye günlük petrol ihracatı neredeyse 800 bin varille, günlük toplam ihracatın yarısını oluşturuyor. Petrol geliri şu an ülkenin tek finansman kaynağı. ABD’nin ambargo uygulaması halinde ekonominin iflasa sürüklenmesinin kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

İFLAS RİSKİ YÜZDE 70 OLARAK GÖRÜLÜYOR

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, ülkenin gelecek 12 ayda temerüde düşme olasılığı yüzde 70 olarak görülüyor. Analistler ülkenin tahvillerinde temerrüde düşmesinin, ülkenin izole bir ekonomisi olduğundan dolayı büyük bir etki yaratmasının beklenmediğini ancak en büyük sarsıntının petrol piyasalarında yaşanacağını ileri sürüyor.

PDVSA’nın Amerikan Citgo rafinerisine yaptığı satışların azalması ise uzmanlara göre kötü haber.

İhracattaki azalma, PDVSA’nın daha önce aldığı bir krediye karşılık Rus Rosneft’e daha fazla petrol sattığı bir döneme geldi. Ancak Rosneft’e gönderilen petrol, kredi geri ödemesi yerine geçtiğinden satış hanesine yazılmıyor.

BORÇ ÖDEMELERİNİ PETROLLE YAPMASI PİYASALARI VURUR

Venezuela’nın günlük petrol üretimi 1.9 milyon varil. Bu rakam neredeyse son 3 yılda dünyadaki ortalama arz fazlasına denk geliyor. Bu sebeple ülkenin petrolünün piyasadan çıkmasıyla petrol fiyatlarının fırlayacağı öngörülüyor. Ülkenin borç geri ödemelerini petrolle yapması halinde ihracatın darbe alacağı ifade ediliyor.

RBC Capital Markets’dan Helima Croft, petrol fiyatlarının birkaç ay içinde yüzde 60 artarak 70-80 dolara çıkabileceği tahmininde bulunuyor. Croft, ülkenin üretim kapasitesini arttırma olasılığı bulunmadığını ve PDVSA’nın iflas etmesi halinde fiyatların sert bir şekilde yükseleceğini söylüyor.

ABD, YENİ YAPTIRIMLARI UYGULAMAYA SOKTU

ABD, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya sadık üyelerden oluşan yeni bir kurucu meclisin oluşturulmasında rolü olan bazı Venezuela vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı. ABD’nin açıkladığı yaptırımlar bazı Venezuela yurttaşlarının ABD’ye girişini ve Amerikalıların bu kişilerle ticaret yapmasını yasaklıyor.

Bu isimler arasında, önceki sosyalist lider Hugo Chavez’in erkek kardeşi ve yeni meclisin üyelerinden Adan Chavez de var. Ülkenin en önemli sanayi kolu olan petrol sektöründen kimse yaptırımlara dahil edilmedi. Amerikalı yetkililer, ülkeniz krizdeki ekonomisini daha da güçsüzleştirebilecek petrol yaptırımları konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söylediler. Yeni bir anayasa yapma yetkisine sahip olan meclisin tüm üyeliklerini Maduro’nun iktidardaki Sosyalist Partisi kazanmıştı.