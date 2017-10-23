Dünyayı korkutan iddia! Kim Jon-un 'ölümcül çiçek' üretiyor

Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan bir raporda Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un savaşta kullanmak üzere şarbon ve benzeri kimyasal silahlar ürettiği iddia edildi. Raporda yer alan bilgilere göre Kuzey Kore, ölümcül çiçek ve veba hastalığı üzerine çalışma yürütüyor.

Daily Mail'in haberine göre Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard, Kim Jong-un üzerine bir rapor yayımladı. Raporda Kuzey Kore liderinin çeşitli kimyasal silahlar üzerine çalıştığı belirtilirken bu silahları olası bir savaşta kullanmak üzere tasarladığı ve bunları stokladığı belirtildi.

Kuzey Kore haber ajansı KNCA, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı 'holigan' ve 'parmaklarıyla nükleer bir düğmeye basmak üzerine olan deli' olarak nitelerken, Güney Kore'yi de ABD'ye yardım eden kukla devlet olarak tanımlamıştı.