Dünyayı iyilikle güzelleştireceğiz

Dokuz Eylül Üniversitesinde farklı bölümlerden öğrenciler, başta çocuklar olmak üzere tüm ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla "Dokuz Eylül Üniversitesi İyilik Platformu’’ adı altında faaliyetler düzenliyor. Platformun geçtiğimiz yıl bireysel olarak yapılan erzak yardımları ile temellerinin atıldığını belirten Platform Koordinatörü Veysi BAKAR; "Çocukların kalplerine iz bırakacak dokunuşlar yapmak isteyen bir avuç insanız. Amaçlarımız sadece ve sadece masumiyet, sevgi, iyilik ve yardımseverliktir. Hiçbir mutsuz çocuğa dayanamaz ve hiçbir şeyi de bir çocuğun gülüşüne değişmeyiz." felsefesi ile bu yıl aktif olarak çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu yıl ilk etkinlikleri "1 kalem + 1 silgi = 1 mutlu çocuk" sloganı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği sınavlarda kalemleri köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladıklarını belirten BAKAR; "Bu proje kapsamında topladığımız kalemleri Ağrı’daki dört köy okuluna ulaştırdık. Bu projemiz devam edecek. İkinci dönem ise kimsesiz ve fakir çocuklara özel dersler vermek, yaşlı ve fakirler tespit edilip temizlik pazar ihtiyaçlarına yardım edilmesi, materyal dersinin materyali toplanıp fakir semtlerdeki anaokullarına verilmesi gibi bir çok faaliyet planlarımız mevcut." dedi.

Tüm yardımseverlerin de desteklerini beklediklerini belirten BAKAR; ''Biz daha çok çocuğa dokunmak istiyoruz. Kişiliğin oluştuğu 3-6 yaş arasındaki çocuklara sevgiyi, iyiliği ve güzelliği aşılamayı düşünüyoruz. Eğer bizlere destek gelirse köydeki çocuklara bot ve giyim yardımında bulunmayı hedefliyoruz. Aile eğitimleri ve çocuk gelişimleri ile seminer verilmesini planlıyoruz. Dünyayı iyilikle güzelleştireceğimize inandığımızdan böyle bir oluşumu hayata geçirdik." dedi.



Haber: Serdar Yılmaz