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'Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu' Türkiye’ye geliyor

Elif ERGU
05.10.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

DAVOS’ta filizlenen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’nun birincisi Paris’te düzenlendi. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden girişimci Seçil Şendağ, Mardin’den çıkan ve ünü dünyaya yayılan kadın şef Ebru Baybara Demir’i anlattı. Forumun önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılması planlanıyor

Coco Chanel’in hayatından ilham alınarak yola çıkılan, Dünya İletişim Forumu (WCF) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 18 ülkeden kadın girişimci, sanatçı,Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu Türkiye’ye geliyor
akademisyenlerin katıldığı Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’na (Women Influence Forum- WIF) Türkiye’den iletişim danışmanı girişimci Seçil Şendağ katıldı. Geçtiğimiz hafta Paris’te düzenlenen toplantıda Şendağ, Türkiye’den çıkan başarılı girişimci örneklerini anlattı.


Aynı zamanda KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi olan Seçil Şendağ, her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya İletişim Forumu’nun (World Communication Forum) bir projesi olarak bu yıl ilki gerçekleştirilen Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu’nun kadınların dünyayı olumlu yönde değiştirebilecek güce sahip olduklarına ve bu gücü kullanmaları gerektiğine odaklandığını söyledi. Daha fazla kadını daha iyi bir dünya için harekete geçirmeyi hedefleyen forumda, güçlü kadınların küresel etkisi “Girişimci”, “Vatandaş”, “Anne”, “Yaratıcı”, “Profesyonel” ve “İlham Perisi” başlıkları altında toplantılar gerçekleştirildi.

“Vatandaş Olmak” başlıklı oturumda konuşan Seçil Şendağ konuşmasında Hamdi Ulukaya ve Ebru Baybara Demir örneklerini anlatarak şunları söyledi:
“Bir süredir çok daha umutlu, yeni bir iş anlayışı gelişti. Bir hikaye anlatıcısı olarak benim anlatmak istediğim, işte onların hikayesi. Bunlardan biri, dünyaca ünlü Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya. Ulukaya, 2015 yılında "The Giving Pledge”i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve iş dünyasını bu krizin çözümünde harekete geçirmek amacıyla Tent Vakfı’nı kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ulukaya’nın sahibi olduğu Chobani, Fortune dergisi tarafından Dünyayı Değiştiren 50 Şirketten biri seçildi. Biz iletişimci olarak Ulukaya’nın bu anlayışını Türkiye’deki irili ufaklı şirketlere, liderlere ve bireylere ilham vermesi için mümkün olduğunca yüksek sesle temsil etmeye çalışıyoruz. Chobani dev bir şirket ve Hamdi Ulukaya da dünyaca tanınan bir lider ama bence yaratılan etki, sadece büyüklükle ilgili değil. Mardin’de bir restoran işleten Şef Ebru Baybara Demir, bölgede yaşayan ekonomik gücü yetersiz kadınlar ve mülteciler için yürüttüğü projesiyle bunun muhteşem bir örneği. Ebru, Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde bu projesiyle finalistler arasına kalan ilk Türk şef oldu. Bu örneklerin çoğalması en büyük dileğim”

SOMALI KADINLARIN ÇANTALARI PARİS’TE

Türkiye’nin bu organizasyona ev sahipliği yapmasının planlandığını da söyleyen Şendağ, 2013 yılında Soma maden kazasının ardından Soma’da kurulan kadın kooperatifi tarafından üretilen keçe çantaları katılımcılara hediye etti.

Şendağ, “Bu çantaları, KAGİDER’in desteğiyle kurulan Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki kadınlar üretti. Eşlerini kaybeden bu kadınlara, önce mesleki eğitim verdik; ardından kooperatifleştiler. Bugün, satış garantili imalat yaparak bir geçim kapıları oluştu. Bu örnek, diğer dezavantajlı gruplar için de sürdürülebilir bir iş modeli” dedi.

 

Etiketler: Dünyayı Etkileyen Kadınlar Forumu , Seçil Şendağ , Önce Kadın Girişimi Üretim
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