Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Sütyen
Sütyen ilk olarak 1920'lerde ortaya çıkmaya başladı. Paris'in sosyetesi içinde bulunan 19 yaşındaki bir Leydi o yıllarda sütyenin patentini aldı ve 1500 dolara Warner Bros'a sattı. Ve kadınların sıkça andığı bir isim haline geldi.
Pusula
Eski denizciler, gezginler yönlerini hep denize bakarak buldular. Fakat bu yöntemin bir süre sonra bulutlu gecelerde hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı. 11. yy.'da Çinlilerin demir ve taştan oluşan modern pusulayı icadıyla ise dünya hızla keşfedilmeye başlandı.
Flash bellek
Fujio Masuoka bir Toshiba mühendisiydi ve 1980'lerde flash bellekler üzerine çalışmaya başladı. Flash bellekler, ismini hızlı olmasından aldı. 1996 yılında Intel'in USB adı verilen portlarının icadı ile flash belleklerin nereye bağlanacağı kesinleşti. Bu icat ile birlikte fiziki olarak yer kaplamadan büyük dosyalar saklanabildi.
Telefon
Akıllı telefonlardan önce telefonun atasına bakmak gerekiyor. 1875 yılında Graham Bell tarafından icat edilen ve gerekli testlerden geçtikten sonra kullanıma sunulan telefon, tüm dünyayı farklı bir yüzyıla sokmadaki ilk adımdı. Eğer Graham Bell telefonu icat etmeseydi, akıllı telefonlar olur muydu?
Tekerlek
M.Ö 3500 yıllarında insanlar yer değiştirirken her zaman zor zamanlar geçirdiler. Ama tekerleğin icadı birçok şeyin başlangıcıydı. Ulaşım, ticaret ve tarım alanlarında devrimler oldu.
Fotoğraf makinesi
Joseph Nicephore Niepce tarafından 1814 yılında dünyanın ilk fotoğrafı çekildi. Çekildikten sonra solmaların meydana geldiği kare, tam 8 saatlik bir karanlık oda sürecinden geçti. İlk fotoğraftan 20 yıl sonrasına kadar fotoğrafçılık ve kamera çok daha fazla ilerledi. Eğer şu anda selfie çekebiliyorsak, Joseph’in bunda payı büyük.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün