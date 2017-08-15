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Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Eğer teknolojik olarak bu kadar ilerideysek, bunda, icatların payı oldukça yüksek. Bu icatların ilk çıktıkları zaman önemi anlaşılmamış olsa da, sonraki yıllarda muhteşem gelişmelerin ilk adımları oldu. Örneğin Graham Bell telefonu icat etti ve akıllı telefon icat edildi ya da fotoğraf makinesi bulundu ve telefonların ön kamerası oldu. İşte dünyayı daha güzel bir yer haline getiren icatlar.

Kaynak: Doğan Burda
15 Ağustos 2017 - 12:13:00

Sütyen

Sütyen ilk olarak 1920'lerde ortaya çıkmaya başladı. Paris'in sosyetesi içinde bulunan 19 yaşındaki bir Leydi o yıllarda sütyenin patentini aldı ve 1500 dolara Warner Bros'a sattı. Ve kadınların sıkça andığı bir isim haline geldi.

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Pusula

Eski denizciler, gezginler yönlerini hep denize bakarak buldular. Fakat bu yöntemin bir süre sonra bulutlu gecelerde hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı. 11. yy.'da Çinlilerin demir ve taştan oluşan modern pusulayı icadıyla ise dünya hızla keşfedilmeye başlandı.

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Flash bellek

Fujio Masuoka bir Toshiba mühendisiydi ve 1980'lerde flash bellekler üzerine çalışmaya başladı. Flash bellekler, ismini hızlı olmasından aldı. 1996 yılında Intel'in USB adı verilen portlarının icadı ile flash belleklerin nereye bağlanacağı kesinleşti. Bu icat ile birlikte fiziki olarak yer kaplamadan büyük dosyalar saklanabildi.

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Telefon

Akıllı telefonlardan önce telefonun atasına bakmak gerekiyor. 1875 yılında Graham Bell tarafından icat edilen ve gerekli testlerden geçtikten sonra kullanıma sunulan telefon, tüm dünyayı farklı bir yüzyıla sokmadaki ilk adımdı. Eğer Graham Bell telefonu icat etmeseydi, akıllı telefonlar olur muydu?

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Tekerlek

M.Ö 3500 yıllarında insanlar yer değiştirirken her zaman zor zamanlar geçirdiler. Ama tekerleğin icadı birçok şeyin başlangıcıydı. Ulaşım, ticaret ve tarım alanlarında devrimler oldu.

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

Fotoğraf makinesi

Joseph Nicephore Niepce tarafından 1814 yılında dünyanın ilk fotoğrafı çekildi. Çekildikten sonra solmaların meydana geldiği kare, tam 8 saatlik bir karanlık oda sürecinden geçti. İlk fotoğraftan 20 yıl sonrasına kadar fotoğrafçılık ve kamera çok daha fazla ilerledi. Eğer şu anda selfie çekebiliyorsak, Joseph’in bunda payı büyük.

Dünyayı daha güzel bir yer haline getiren 6 icat

 

 

Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 12:30:08
Etiketler: en iyi icatlar , Hayat , dünyayı değiştiren icatlar
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