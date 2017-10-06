Dünyaya, Türkiye-Çin ekseninden bakmak için “Merhaba” ve “Ni hao”…

Tanıtımı, 25 Eylül’de İstanbul Çırağan-Kempinski Otel’de düzenlenen “Çin Milli Günü” resepsiyonunda gerçekleşen dergi, Asya kıtasının iki ucunda yer alan iki ülke halkları arasındaki dostluk zincirinde yeni bir halka niteliğinde..
“Modern İpek Yolu”, derin Çin kültürünü ve günümüzdeki Çin gerçeğinin ayrıntılarını, kültür, sanat, yaşam, spor ve siyasete dair yorum ve haberlerle ele almayı amaçlıyor. 21. yüzyılı çok derinden etkileyecek Yeni İpek Yolu projesini ve güzergahta yer alan ülkelerin kültürlerini Türkiye-Çin eksenli bakış açısıyla yansıtacak olan 160 sayfalık derginin ilk sayısı, zengin bir içeriğe sahip.
Haluk Hepkon’un sahibi ve sorumlu yazıişleri müdürü olduğu “Modern İpek Yolu”nun yayın yönetmenliğini Tunca Arslan üstlenirken yayın kurulunda şu isimler bulunuyor: Enis Batur, Xia Yongmin, Prof. Dr. İsenbike Togan, E. Tümamiral Cem Gürdeniz, Tang Jiankun, Ma Yuyao, Kamil Erdoğdu, Altay Atlı.
Derginin editörlüklerini ise Burcu Aktaş, Burak Kuru ve Derviş Şentekin yapıyor.
İlk sayısının kapağında “Çin’in Bir Gününde Dört Mevsim” başlığıyla yeryüzünün en ilginç dağı olan Wulingyuan’ı tanıtan “Modern İpek Yolu”nda öne çıkan diğer yazılar şöyle:
-“Türkiye-Çin İlişkileri Kritik Virajı Döndü” (Kamil Erdoğdu)
-“Arakan Krizi ve Bir Kuşak Bir Yol” (Cem Gürdeniz)
-“İpek Yolu’nda Sesler, Görüntüler, İnsanlar” (Coşkun Aral)
-“Deniz İpek Yolu’nda Türkiye” (Cem Gürdeniz)
-“Kök Türkler ve Çin’de Tang Hanedanlığı” (İsenbike Togan)
-“Sanat Algınızı Değiştirecek 10 Çinli Sanatçı” (Bedia Ceylan Güzelce)
-“Beijing’de Dans ve Beden Dili” (Gülsen Yüksel)
-“Vartan İhmalyan’ın Anılarındaki Pekin Radyosu” (Tunca Arslan)
-“Doğu ve Orta Asya Zodyağı” (İsenbike Togan)
-“Çin Mutfağına Yeniden Bakış” (Anna Maria Beylunioğlu)
-“Yeri ve Göğü Birleştirmek” (Cenk Özkömür)
-“Yasak Kent İçindeki En Gizemli Yer: Türk Hamamı” (Emre Demir)
-“Çin Seddi ve Kitaplar” (Jorge Luis Borges)
-“Ortak Gelecek Projesi ve Suriyeli Çocuklar” (Ma Yuyao)
-“Çin’de Anne Figürü” (Julia Kristeva)
-“Çin, Futbolda Ne Amaçlıyor?” (Altay Atlı)
-“Kuzey Çin’de Buz Gibi Kara Film” (Tunca Arslan)
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