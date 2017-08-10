Dünyaya ‘dijital’ ihracat

DİJİTALLEŞMEYLE birlikte değişen ve dönüşen bankacılık sektöründe geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla yola çıktıklarını belirten ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Uygun, “ING, tüm faaliyetlerini kişisel, anlık, kusursuz ve ihtiyaca uygun bir bankacılık konsepti olan kolay bankacılığı hayata geçirme üzerine kuruyor. Artık herkes finansal süreçlerini bulunduğu yerden ve istediği anda, mümkün olan en basit şekilde yönetmek istiyor. Biz de müşterilerimizin bu beklentilerini karşılama hedefimiz kapsamında global olarak Mart 2014’te ‘İleriyi Düşün-Think Forward’ stratejimizin lansmanını yaptık. Bu paralelde, Türkiye’de de teknolojik süreçlerimize yoğun olarak yatırım yapıyoruz. Tabii burada neye yatırım yaptığınız, dolayısıyla da doğru inovasyonları hayata geçirebilmeniz çok önemli. Bu yüzden globalden başlayıp hem tüm çalışanlarımıza hem de ülkemizdeki finansal teknoloji girişimcilerine uzanan çok etkili bir inovasyon ekosistemi yarattık” diye konuştu.

KOLAY HİZMET SUNMA

ING Bank çalışanlarının, banka içerisindeki inovasyon kültürü kapsamında fikirlerini start-up çalışma biçimi ve atmosferiyle geliştirebildiğine dikkat çeken Barbaros Uygun kurum içi girişimciliğin bu ekosistemin en güçlü ayaklarından biri olduğuna işaret etti. Uygun, “Kurum içi girişimciliği artırmak için çalışma kültürümüzü de hızlı, yaratıcı ve kolay hizmet sunma üzerine odaklıyoruz. Global olarak hayata geçirilen Yenilikçilik Kampı ve İnovasyon Fonu’nun yanı sıra Türkiye’de bir marka haline gelen ING Hackathon ve geçen yıl sektör için bir laboratuvar işlevi görmesi hedefiyle hizmete açtığımız Orange Lab gibi platformlar, bu kültürü daha da zenginleştiriyor. ING’nin global inovasyon ekosisteminden çıkarak Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirilen ‘ING Asistan’ da bu vizyonun önemli meyvelerinden biri” dedi.

YENİ HALKA EKLİYORUZ

‘ING Asistan’ın, ilk olarak 2014 yılındaki Yenilikçilik Kampı’nda Avusturya, İspanya, Hollanda ve Türkiye’nin ortak projesi olarak gündeme geldiğinin altını çizen Barbaros Uygun sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünü yazan ve hayata geçiren ülke olarak Türkiye seçildi. Bu seçimde, Türkiye nüfusunun teknolojiyi çabuk adapte etme becerisi, mobil bankacılık uygulamalarını kullanma konusundaki öncülüğü ve lokal nitelikli ekiplerin varlığı etkili olurken, ING Bank içindeki yazılım ekiplerinin tecrübesi büyük rol oynadı. ING Asistan’ın günlük finansal işlemlerde bir hatırlatıcı olmanın ötesine geçerek aksiyon alması, kullanıcı yerine işlemleri gerçekleştirebilmesi ve sonucuyla ilgili bilgi vermesi ile fark yaratıyor. Yeni uygulama ING Grubu ülkelerine hizmet ihraç etme yaklaşımlarının önemli bir unsuru. Müşterilerimize inovasyon temelli kolay ve zahmetsiz bankacılık deneyimi yaşatmak üzere yaptığımız bu çalışmanın bizi heyecanlandıran bir diğer yanı ise Türkiye’de geliştirdiğimiz uygulamayı ING dünyasına ihraç etme hedefimiz. Halihazırda ING ülkelerine yazılım ihraç ediyoruz. ING Avusturya’nın mobil bankacılık yazılımı ve bakım süreçlerinin tamamı Türkiye’de yapılıyor. İspanya’da uygulanmaya başlanan TWYP uygulaması ParaMara modeliyle geliştirildi. ING Bank Türkiye, ING Grubu ATM yazılımlarını yapan takımda büyük rol üstleniyor. Şimdi ING Asistan ile bu zincire yeni bir halka ekliyoruz.”

MOBİL BANKACILIK 4 AYDA YÜZDE 21 ARTTI

KOLAY ve zahmetsiz bankacılık için teknolojinin tüm süreçlerinin ana odağında olduğunun altını çizen Barbaros Uygun, son 4 yılda şube dışı kanallara ve teknolojik alt yapıya çok fazla yatırım yaptıklarını vurguladı. Bu paralelde, 550 bin aktif kullanıcıya ulaşan ING Mobil’in kısa süre önce yenilenerek daha kullanıcı dostu hale getirildiğini belirten Uygun, “ING Bank müşterilerinin yaklaşık yüzde 26’sı dijital bankacılık hizmetlerinden faydalanıyor. Üstelik mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki payı yüzde 90’a ulaşmış durumda. Mobile ve dijitale yönelmekle doğru bir adım attığımızı gösteren en önemli işaretlerden biri ise mobil bankacılık kullanıcı sayımızdaki hızlı artış. Nisan sonu itibariyle 550 bin olan mobil bankacılık kullanıcı sayımız, 2016 yıl sonuna göre yüzde 21’lik bir artış gösterdi” dedi.

‘EŞİMİN DOĞUM GÜNÜNDE HABER VER’

ING Asistan sayesinde kullanıcıların finansal birikimlerini günlük olarak çok daha yakından takip edebildiğini anlatan Barbaros Uygun, “Haber ver ve akıllı hareket et özellikleri sayesinde finansal yönetim ajandalarında kurallar oluşturabiliyor. Bunlar arasında ‘Maaşım yattığında Turuncu Hesabıma transfer et’ gibi temel seçeneklerin yanı sıra ‘Eşimin doğum gününde haber ve çiçekçime EFT yap” gibi kimi yaratıcı kurallar bulunuyor. ING Asistan ürününe hem ING Mobil’den hem de internet bankacılığından ulaşılabiliyor. ING Mobil, aynı zamanda engelli dostu hazır işlemleriyle de dikkat çekiyor. Buna göre ATM’den para çekmek isteyen görme engelliler çekecekleri tutarı önceden belirleyerek herhangi bir ATM’ye kartı taktıklarında yalnızca şifre girerek parayı otomatik olarak alabiliyor” ifadelerini kullandı.