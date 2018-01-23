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Dünyanın ilk Instagram korku dizisi: Eşik

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

Dünya’nın ilk instagram korku dizisi için geri sayım başladı. Başrollerini Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa’nın paylaştığı ‘Eşik’ isimli dizi dünyada instagram üzerinden yayınlanan ilk korku dizisi olma özelliğini taşıyacak. Eşik, instagram sayfası üzerinden 59 saniyelik bölümler şeklinde paylaşılacak.

Instagram’ın ilk dizisi Eşik’in konusu da dikkat çekiyor. Orta yaşlarının başında olan Fikret, bir yıl önce eşini kaybetmiştir. Eşini kaybetmesiyle ruhsal çöküntü içine giren Fikret, kendini toplumdan tamamen soyutlamış ve şehir dışında bir evde yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte ona eşlik eden tek kişi bahçıvanlığını yapan Kasım’dır. Fikret’in iki iddiası vardır.

Birinci iddiası, eşinin ölümüne sebep olan üç kişiden ikisini kendisinin öldürdüğüdür. İkinci iddiası ise, öldürdüğü iki insanın ruhlarının onu rahatsız ettiğidir. Özellikle geceleri duyduğu sesler ve gördüğü karartıların gittikçe yaklaştığını hisseder ve bunun kendisi için tehdit oluşturduğunu düşünür. Kendini korumak isteyen Fikret bunlarla mücadele etmeye başlar.

Etiketler: instagram , dizi
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